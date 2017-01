El PP-A lamenta que Díaz dé la "callada por respuesta" ante el "clamor popular" por la sanidad

19/01/2017 - 13:10

La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP-A, Patricia Navarro, ha lamentado este jueves que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, haya dado la "callada por respuesta" ante el "clamor popular" que se ha puesto de manifiesto en su opinión tras "las masivas manifestaciones que presenciamos el pasado fin de semana y que tienen su epicentro en Granada" por la sanidad.

GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)

La dirigente 'popular' ha reseñado, en la rueda de prensa en la que ha informado en Granada sobre la Convención Regional del PP-A que comienza este viernes, que su partido ha presentado una propuesta en el Parlamento andaluz para que se celebre un "debate monográfico" sobre sanidad ante la que no "se ha pronunciado el PSOE ni tampoco su socio de gobierno, Ciudadanos".

"No sabemos si es que no les interesa, si es que tienen más que callar que hablar" pero "hasta ahora no hemos recibido respuesta" en "un Parlamento cerrado por vacaciones y en modo off" cuando está "incendiada la calle" por este asunto, ha agregado Patricia Navarro.

La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP-A lo ha achacado a la gestión del PSOE en la Junta de Andalucía en materia sanitaria ya que, después de más de 35 años, "evidentemente los problemas se van agravando" y "las inversiones o se congelan o disminuyen" lo cual "tiene su incidencia en unos peores servicios y en una peor asistencia".

El "hartazgo" del personal sanitario ante esta situación "les ha llevado a la calle a manifestarse" con una ciudadanía que "no aguanta más con esta situación", ha indicado Patricia Navarro que ha recordado también que el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) apunta que "la sanidad va camino de convertirse en el primer problema de los andaluces".

Navarro ha criticado, en cualquier caso, que esta encuesta realizada por el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), dependiente de la Universidad de Granada (UGR), y publicada este miércoles en su página web, está "cocinada a fuego lento y a baja temperatura", y ha pedido a sus responsables que "en los próximos días arrojen la información que ha quedado guardada al parecer en un cajón".