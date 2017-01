Cifuentes tomará la decisión de presentar su candidatura a presidir el PP de Madrid el día después del Congreso Nacional

19/01/2017 - 13:19

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tomará la decisión sobre la posibilidad de presentar su candidatura a la Presidencia del PP de Madrid el lunes 13 de febrero, justo después de la celebración del Congreso Nacional del PP.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Cuando pase el Congreso Nacional, el día siguiente, tomaré la decisión de si me presento o no me presento", ha afirmado la presidenta autonómica en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno preguntada por si ya sabe si se va a presentar o no a liderar el PP de Madrid.

Cifuentes ha relatado que el lunes 13 de febrero se convocará una reunión de la Gestora y en esa reunión anunciará si se presenta o no.

Lo que sí hará en el caso de presentarse es dejar la presidenta de la Gestora porque no quiere que nadie piense que quiere hacer "una utilización interesada de los medios". Eso sí, ha considerado que "sería muy bueno" que en el Congreso Regional "hubiera concurrencia de candidatos y debate", algo que, a su juicio, enriquece el partido.