Muñoz anima al PSOE a enmendar la plantilla para retirar los 14 empleos del servicio del 010

19/01/2017 - 13:22

El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha sugerido al PSOE que presente una enmienda a la propuesta de plantilla municipal y de esta forma retirar los 14 puesto de trabajo que se recogen correspondientes a la municipalización del servicio de atención telefónica 010.

ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)

"Lo lógico es presentar una enmienda y el Gobierno obrará en consecuencia, pero no permitiremos que ninguna decisión bloquee el presupuesto", ha advertido.

Ha añadido que "espero que tanto el PSOE como CHA vayan a la reunión de mañana y si no se sientan en una mesa no se puede llegar a un acuerdo porque el principio básico es sentarse a hablar", ha expuesto.

Precisamente este asunto del 010 ha motivado que los socialistas y aragonesistas hayan acordado este pasado miércoles suspender las negociaciones del presupuesto de 2017 y han exigido que se retiren estas plazas de la plantilla.

Pablo Muñoz ha recordado que todos los grupos municipales tienen de plazo hasta finales de la jornada de este jueves para presentar enmiendas a la propuesta de plantilla que se votará el próximo lunes y ha comprobado que "de momento no se ha presentado ninguna".

En rueda de prensa, Muñoz ha dejado claro que "no pedimos que renuncien a sus principios, estamos dispuestos a negociar hasta el final para que haya acuerdo en enmiendas, pero el problema es la actitud con un intento de bloqueo e imposición", ha observado en referencia al PSOE y CHA.

"NO CUALQUIERA"

Enérgico ha dicho que "la ciudad necesita un presupuesto para garantizar las inversiones, el empelo y las políticas y servicios públicos" pero ha apostillado que "no nos vale cualquier presupuesto, sino uno que tenga un marcado carácter social y con reequipamiento de los barrios y todas enmiendas en contra de esos principios no le vienen bien y le son perjudiciales a la ciudad, no a ZEC y desde el gobierno no lo vamos a permitir", ha advertido.

Pablo Muñoz ha subrayado que el 010 "no será un problema en la aprobación del presupuesto porque no vamos a imponer a nadie nuestra posición, sino que vamos a defender el empleo de las 14 trabajadoras y asumimos que hay grupos que no comparten nuestra posición".

Ha reiterado que ante a esta posición que defiende ZEC, "si el PSOE no está conforme con la plantilla que la enmiende porque suena a excusa más que a otra cosa" en la suspensión de la negociación del presupuesto.

"Asumiremos que otros tengan una postura contraria y el presupuesto se seguirá tramitando", ha dicho para añadir que las bases de ZEC "también tienen que ver si están reflejadas" en el presupuesto municipal y ha precisado que todo este proceso acaba el lunes 30 de enero cuando se vote el presupuesto de 2017 por el pleno.

Se vota y cada uno asume el resultado, pero a cambio de apoyar el presupuesto no se saca un asunto", ha enfatizado para añadir que la negociación presupuestaria "se hace real el miércoles y se verá si hay acuerdo en las enmiendas".