La nieve cae en algunos municipios de la costa y la capital, aunque no llegan a cuajar

19/01/2017 - 13:25

Algunos copos de nieve han llegado a caer este jueves en algunos municipios de la Costa de Huelva y de la capital, aunque en la mayoría de los casos no ha llegado a cuajar o se ha disipado a los pocos minutos debido a la escasa intensidad tanto de las precipitaciones como de la lluvia.

HUELVA, 19 (EUROPA PRESS)

Según ha precisado el meteorólogo Daniel Zamora, de meteohuelva.com, se han registrado estas precipitaciones en forma de nieve en puntos como Isla Cristina, Ayamonte, Lepe, San Silvestre de Guzmán, La Redondela, El Granado e incluso en algunas zonas de la capital onubense como La Orden y Santa Marta, aunque en todos los casos las precipitaciones han sido "muy débiles" y "no ha hecho el suficiente frío" por lo que finalmente ha caído en forma de "aguanieve" en la mayoría de los casos.

Zamora ha señalado que para que nieve en la Costa onubense se tienen que dar "unas circunstancias excepcionales que solo se pueden dar una vez cada 50 años". De hecho, ha indicado que la última vez que nevó de forma sólida en la costa onubense fue en el año 1954.

Zamora también ha pedido precaución a los onubenses "para que no difundan imágenes falsas que están corriendo por las redes sociales" y ha precisado que cualquier foto con nieve solidificada no corresponde a la provincia de Huelva ya que la red meteorológica no ha registrado este tipo de incidencia en ningún punto de la provincia.

La zona en la que más se ha notado esta nevada ha sido en Ayamonte y especialmente en Isla Canela donde en torno a las 10,30 horas la nieve ha caído aunque se ha disuelto rápidamente, la temperatura en el municipio a esta hora superaba los cuatro grados centígrados, lo que hacía "imposible" que sobre el terreno la nieve se estabilizase.

Fuentes del Ayuntamiento de Ayamonte han señalado que "clarísimamente durante unos minutos ha nevado y no era aguanieve" aunque han señalado que efectivamente "una vez que caían en tierra se volvían agua", pese a todo los copos de nieve han levantado "una gran expectación en el municipio".