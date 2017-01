C-LM peleará "con todas sus fuerzas" para que no se construya el "basurero nuclear" en Villar de Cañas

19/01/2017 - 13:25

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha dicho que el Gobierno regional peleará "con todas sus fuerzas" para que no se construya el "basurero nuclear" en Villar de Cañas (Cuenca) En declaraciones a los medios en Fitur, de la Cruz ha explicado que la sentencia aparecida el pasado miércoles del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el acuerdo de 28 de julio de 2015 que amplió la ZEPA de la Laguna del Hito "solamente anula el inicio del procedimiento".

TOLEDO, 19 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios en Fitur, de la Cruz ha explicado que la sentencia aparecida el pasado miércoles del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el acuerdo de 28 de julio de 2015 que amplió la ZEPA de la Laguna del Hito "solamente anula el inicio del procedimiento".

Aún así, ha dicho, "existen otra serie de escollos para que se pueda construir ese cementerio nuclear, ese basurero nuclear, pues el Supremo no ha entrado a determinar la idoneidad de los terrenos y por supuesto que el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas está anulado porque no cumple las instancias al casco urbano y porque no tiene dotación de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana".

Según ha afirmado la consejera, "hasta en tres ocasiones se solicitó agua par la construcción de esta infraestructura y la Confederación se lo denegó".

Es el inicio del proceso, ha dicho, por lo que la Junta "defiende la tesis de que sigue vigente esa protección ambiental de esa zona ZEPA de la Laguna del Hito". "Aún habría que esperar al menos un año a que se pronunciase el TSJ sobre este tema para que se pudiese tomar alguna decisión con respecto a esta instalación", ha finalizado.