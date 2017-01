Los grupos de las Corts negociarán el mandato marco de la CVMC a partir de la propuesta de Podemos

19/01/2017 - 13:35

La Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de las Corts Valencianes ha aprobado este jueves la propuesta de mandato marco para la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) --la nueva RTVV-- presentada por Podemos, y ha abierto un periodo de presentación de enmiendas que se extenderá hasta el 26 de enero, para ser debatidas en comisión el 2 de febrero.

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

En el orden del día de este jueves figuraba el debate y votación de las propuestas presentadas por los grupos, así como también de las enmiendas presentadas a la propuesta de mandato marco planteada por el Consejo Rector de la CVMC, aunque tal y como ha defendido el diputado del PP Jorge Bellver no había un documento presentado por la Cámara para enmendar, sino que lo que se acordó fue debatir las propuestas que se plantearan por registro de entrada.

Finalmente, ante esta disparidad de interpretación --Compromís, PSPV y C's presentaron aportaciones al texto de la CVMC y Podemos y PP sus propias propuestas--los grupos han acordado votar las propuestas y abrir un plazo de enmiendas sobre el texto ya aprobado.

Con la abstención de Ciudadanos ante ambos documentos, PSPV, Compromís y Podemos han dado luz verde a la propuesta de esta última formación, que los 'populares' han criticado duramente porque el texto planteado por la CVMC "es la luz" porque "es coherente y los redactores dicen lo que piensan", copiando "vergonzosamente" el mandato marco de la radiotelevisión catalana, el de Podemos "es la oscuridad" porque "lo que hacen es intentar esconder a los valencianos lo que realmente piensan".

Bellver ha censurado que la propuesta del Consejo Rector "copie estrictamente, letra por letra, coma por coma, el mandato marco catalán" y su única originalidad sea, ha dicho, "hablar de la unidad de la lengua, del ámbito lingüístico de sus imaginarios Països Catalans", que Podemos ahora intenta "disimular" en su propuesta, en la que "se han olvidado hasta de sustituir los órganos de gobierno valencianos" porque el máximo órgano "es el Consell" y figura "Govern".

Ha pedido el apoyo a su propuesta, que según ha resumido tiene como objetivo "compatibilizar la rentabilidad social y la viabilidad económica" de la futura radiotelevisión, además de actuar como elemento vertebrador que promocione la cultura y también la lengua valenciana, sin promover "el enfrentamiento entre valencianos". A partir de ahí, ha agregado, las enmiendas podrían mejorarlo, en "la mejor oportunidad para deshacer el empastre de tramitación".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha asegurado que su documento utiliza como "percha" el de la CVMC pero plantea mejoras en los objetivos de servicio público, igualdad, protección de la infancia o control de la corporación, y ha criticado que el PP acuda con un documento basado en el mandato marco que "de tapadillo" se coló en la ley de RTVV de 2012, "ignorando" a la entonces oposición en las Corts.

Según ha dicho, aunque tienen "toda la legitimidad" para plantear su propuesta, "credibilidad poca" en un grupo que sostuvo a un Consell que tenía la intención de "desmantelar RTVV y privatizarla", autorizó su endeudamiento y la utilizó "como herramienta de negocio", además de "esconder Gürtel y hacer de ella un cortijo". Además, ha negado cualquier referencia a "su fantasma de los Països Catalans".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha indicado que tanto un texto como otro son válidos, ha dado la bienvenida al PP a la defensa de la despolitización y transparencia en la radiotelevisión pública y ha agregado que sus aportaciones --que ya presentaron al entender en este caso que cabían las aportaciones al texto de la CVMC-- seguirán siendo las mismas.

Ha citado, por ejemplo, que, dentro de las posibilidades, haya un canal internacional para fomentar la cultura y el audiovisual valenciano y "acercar" a los residentes en el exterior, que la publicidad "tienda a ser" en valenciano y al menos el 50% de la música que emita la radio sea también en la lengua propia, entre otros aspectos.

PSPV: EL PP "COPIA" EL MANDATO DE RTVE

Desde el PSPV, Rosa Peris ha admitido que los dos textos tienen "cosas muy positivas" y ha señalado que el del PP en al menos 26 de los 28 artículos "copia el mandato marco de RTVE", algo que no critica porque "aquello que está bien, que ya está elaborado, hay que aprovecharlo" y probablemente coincida con el de otros medios públicos, entre ellos TV3, que "no tiene cuernos ni rabo".

No obstante, ha matizado que el mandato marco "es inútil si no hay voluntad de cumplirlo" y en el caso de RTVE tuvo "efectos contrarios según el Gobierno". "Es pieza fundamental en el puzle pero no es la única", ha reclamado, antes de pedir que acaben "los juegos de trileros e infantilismos" para trabajar por la radiotelevisión que quieren los ciudadanos.

"SUSTO O MUERTE"

Para el diputado de Ciudadanos Toni Subiela, esta votación supone "elegir entre susto y muerte" porque el texto de Podemos "está basado en el de la CVMC y parece copiado del mandato marco catalán, que protege una radiotelevisión ejemplo de derroche y de manipulación como ninguna" y el del PP hace lo propio con el que "protegía la antigua Canal 9, otro ejemplo de derroche y manipulación política".