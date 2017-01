La oposición pide que el Ayuntamiento de Cáceres refuerce el servicio de Inspección para controlar a las concesionarias

19/01/2017 - 14:00

También se impulsarán medidas para prevenir el consumo de alcohol por menores y la mendicidad organizada

CÁCERES, 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado en el Pleno ordinario de este jueves que se refuerce el servicio de Inspección y que se cree un observatorio para "controlar" a las concesiones públicas, aunque este último punto ha salido adelante con el informe del secretario de que el texto de la moción podría incurrir en ilegalidad, ya que quienes no tienen representación municipal no pueden realizar labores de "control" de empresas de gestión de los servicios públicos. La propuesta ha sido apoyada por PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú, mientras que el PP ha votado en contra.

Y es que la moción propuesta por el Grupo Municipal Cáceres Tú pedía que en ese observatorio tuvieran cabida los grupos políticos, los trabajadores que desempeñan sus funciones en los distintos servicios municipales, los usuarios de los mismos y "todos aquellos colectivos que puedan verse afectados por cada una de las concesiones municipales". .

Así, en el texto se solicitan medidas de control sobre los servicios municipales concesionados, como la presentación en las comisiones informativas de informes de seguimiento y control de todos los servicios y la puesta en marcha de un 'Observatorio Municipal de los Servicios' de carácter consultivo, para "el control, seguimiento, valoración y propuestas de mejora de los servicios municipales".

La concejala de Cáceres Tú Consuelo López ha defendido su propuesta porque entiende que el sistema de concesiones "permite la corrupción" por lo que ha pedido "más control" de los servicios externalizados. "Podemos poner medidas para evitar que en un futuro haya problemas en este ayuntamiento y creemos que hay que tener un control preventivo de la corrupción", recalcó.

El concejal de Ciudadanos (C's) Antonio Ibarra ha recordado que en el caso de Cáceres, el 45 por ciento del dinero que se gestiona de forma indirecta lo hacen empresas públicas como Canal de Isabel II o el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Cáceres, y ha pedido que "se dote de medios técnicos y humanos a la sección de Inspección de servicios para controlar que se cumplan los contratos de las concesiones" ya que el servicio lo componen dos trabajadores.

El portavoz del PSOE, Luis Salaya, ha señalado que, "a día de hoy, no podemos hablar de que en este ayuntamiento haya un problema de corrupción pero hay que hacer una labor de control y prevención", recalcó.

La propuesta ha sido rechazada por el PP porque, según ha recordado el teniente de alcalde, Valentín Pacheco, "en el ayuntamiento de Cáceres no existe ni un solo servicio municipal privatizado", como dice el texto de la moción, sino que hay una gestión indirecta. "No hay ineficiencia en el control de la prestación de los servicios públicos", subrayó el concejal 'popular', quien recordó que en estos momento hay varios expedientes abiertos a diferentes contratos como el del agua, el del alumbrado público y a la gestión del albergue municipal.

Pacheco recalcó que ya hay mecanismos como las comisiones informativas donde se presentan informes sobre las concesiones y ha criticado la petición de poner en marcha un observatorio porque "ya está bien de constituir mesas, órganos y observatorios". "Esta moción no es política, sino sindical, porque CCOO le ha pedido a Cáceres Tú que la traiga al Pleno", ha espetado.

PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES

En esta primera sesión plenaria del año también se ha dado el visto bueno a la moción presentada por el PSOE, ante la problemática del consumo de alcohol por menores. Los socialistas pedían que se cree una mesa donde estén representados todos los agentes de la ciudad para poner en marcha políticas de prevención y sensibilización, así como medidas para el control de dicho consumo. La moción ha salido adelante con el voto a favor de PP, PSOE y C's y la abstención de Cáceres Tú.

El concejal socialista, Francisco Hurtado, ha recordado que se ha adelantado la edad de consumo de alcohol, lo que es "un gran problema" y ha solicitado "políticas extensivas y no para momentos puntuales", al tiempo que solicita que la Policía Local intensifique su labor en inspección para evitar la venta y dispensación de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados y el acceso de menores de edad a lugares no permitidos.

El concejal de Educación, Pedro Muriel, ha recordado que el equipo de Gobierno está "sensibilizado" con este tema pero ha añadido que es "necesaria" la colaboración de otras administraciones porque "es un problema educativo, sanitario y de seguridad". En cuanto a la labor de la policía, ha indicado que, durante 2016, se realizaron 941 intervenciones en 'multitiendas', lo que avala que se trabaja en "la tolerancia cero" en esta cuestión.

Muriel ha anunciado que en 2017, se pondrá en marcha la segunda edición de la Estrategia de la Juventud de la ciudad en la que expertos en la materia realizarán un análisis de la realidad de los jóvenes para diseñar medidas que contribuyan a erradicar el consumo de alcohol por menores.

Por su parte, la concejala de Cáceres Tú, Consuelo López, ha justificado la abstención de su grupo porque "ya existen medidas para prevenir el consumo de alcohol por menores". López ha pedido que se lleve este asunto al consejo rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) y se analice qué se ha hecho y qué queda por hacer pero que no se "dupliquen" los órganos de trabajo. El concejal de C's Víctor Peguero ha coincidido con López en que ya existen mecanismos para prevenir este asunto y cree que "lo que hay que hacer es actuar".

ORDENANZA CONTRA LA MENDICIDAD ORGANIZADA

La moción de Ciudadanos (C's) que solicitaba la creación de una mesa de trabajo para adoptar medidas para erradicar la mendicidad profesional y organizada, así como el fomento de las campañas de sensibilización sobre este problema y su consecuencias, también ha sido aprobada con los votos de PP, PSOE y la formación naranja y el voto en contra de Cáceres Tú.

No obstante, la propuesta ha salido adelante con una enmienda de los 'populares' que plantea la posibilidad de redactar una ordenanza para la erradicación de la mendicidad profesional en la ciudad y que sea el Consejo Sectorial de las Personas sin Hogar quien impulse las medidas necesarias y realice un balance anual de las actuaciones, sin necesidad de crear esa mesa de trabajo que pedía la formación naranja.

"Proponemos llevar a ese consejo todas las medidas que se planteen y que sea en el seno de este consejo quién se pronuncie sobre la posibilidad de crear una ordenanza que regule las prácticas de mendicidad", ha dicho el portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Mateos.

La concejala de C's María del Mar Díaz, ha aclarado que la moción no va contra las personas que "piden por necesidad", sino que pretende acabar con la mendicidad organizada y la utilización de personas en esta situación de exclusión social para beneficio propio, lo que "se ha convertido en una práctica habitual en nuestra sociedad, hasta llegar a la profesionalización de la misma".

La concejala socialista María José Pulido ha pedido medidas "más sencillas y directas" porque estos grupos organizados a los que ha calificado como "mafias" suponen "un foco de inseguridad en la población" y ocasiona perjuicios en la explotación de colectivos como mujeres o discapacitados.

El concejal de Cáceres Tú, Ildefonso Calvo, ha señalado que plantear medidas de control de la mendicidad sin tomar medidas para ayudar a estas personas, es "criminalizar la pobreza" y ha apostado por poner en marcha mecanismos como el Plan de Rescate para acabar con estas situaciones de necesidad.

En el primer Pleno del año también se ha aprobado de forma definitiva el Presupuesto para 2017 al rechazar la alegación presentada por el PSOE con los votos de PP y Ciudadanos.