Escuelas católicas aprueban en asamblea movilizarse si la Junta cierra aulas con demanda y comienzan a recoger firmas

19/01/2017 - 14:23

Los 400 colegios concertados con que cuenta Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) en esta comunidad se movilizarán en las próximas semanas si la Junta decide cerrar aulas de centros que cuentan con demanda para llenar unidades de colegios públicos que se encuentran vacías por falta de alumnos, según han aprobado por unanimidad, en asamblea extraordinaria celebrada esta semana en Sevilla, los titulares de las congregaciones y demás instituciones religiosas que dirigen esos 400 centros.

Y es que ECA, ha precisado a Europa Press su secretario general, Carlos Ruiz, considera este extremo una "línea roja" que no debe cruzarse. "Si hay cierre de unidades éste debe ser proporcional, y sólo cuando no tengan demanda", añade Ruiz, para quien la premisa es "sencilla" en el sentido de que el informe PISA "viene a confirmar los nefastos datos de la educación en Andalucía, ante lo que entendemos que hay que reaccionar, pero no con el contrasentido de suprimir unidades con demanda, opción elegida por una serie de padres porque comulgan con los valores de una enseñanza de calidad".

Para ECA, lo ideal es estar "unidos" en defensa de que no se clausure ningún aula --de hecho, la patronal ha mantenido recientemente una primera toma de contacto con la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública al objeto de tratar de alcanzar un acuerdo de mínimos-- en un momento en que la Consejería de Educación está planificando el Mapa de Escolarización del curso 2017-18, que se ofertará en el mes de marzo a los padres y que en esta ocasión coincide con la renovación de conciertos, que se realiza cada cuatro años.

Las movilizaciones han comenzado este jueves con una campaña de recogida de firmas dirigidas a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, contra el cierre de unidades con demanda, a través de la plataforma www.change.org. Posteriormente, se continuaría con actos de protestas en los centros, así como concentraciones provinciales, concluyendo con una gran manifestación en Sevilla de toda la comunidad educativa de Andalucía.

En la asamblea, Ruiz informó a los titulares de la actual situación sobre la renovación de conciertos para el próximo curso escolar 2017-18, cuyas plazas deben salir el próximo mes de marzo.

El representante de esta organización explicó que la administración andaluza aún no ha informado oficialmente de sus planes, cuando falta menos de mes y medio para que comience el plazo de escolarización. La bajada de la natalidad, derivada fundamentalmente de la crisis económica, está impulsando a la Consejería a llevar a cabo algunos ajustes en los niveles inferiores de la educación.

ECA, DISPUESTA A "DIALOGAR"

ECA se ha mostrado dispuesta a "dialogar" sobre esta situación con la Junta, a la que lleva meses pidiendo que el descenso demográfico "no sea una excusa para aplicar recortes, ni en la pública ni en la concertada, sino que se convierta en una oportunidad para demostrar la apuesta de Andalucía por la educación".

Sin embargo, "la Junta ha expresado ya, en diversas ocasiones, su intención de recortar unidades de centros concertados en los que hay una alta demanda por parte de las familias, para obligar a sus alumnos a acudir a centros públicos y así evitar el cierre de unidades de estos últimos". Esta medida, de llevarse a cabo, "iría precisamente en contra de las familias más desfavorecidas social y culturalmente, porque en realidad se les estaría privando del derecho de poder elegir el centro que consideren más adecuado para la educación de sus hijos".

La medida, caso de llevarse a cabo, afectaría no solamente a las familias y los alumnos, sino también al empleo de muchos profesores y personal de administración y servicios, "que se verían obligados a engrosar el número de parados en la región: no olvidemos que por cada unidad (aula) suprimida en los años siguientes se cierran 13 unidades, es decir, una línea, que es el cómputo que hay desde 1º de Educación Infantil hasta final de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)".

"Escuelas Católicas cuenta con muchos colegios centenarios en Andalucía, que son reconocidos por toda la comunidad por su educación de calidad, innovadora, tolerante y basada en unos valores cristianos", ha subrayado Carlos Ruiz, quien cree que "no se debe tocar aquello que funciona por motivos ideológicos o partidistas".