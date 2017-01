Lavandera dice que Clavijo hizo "todo lo posible" por romper el Gobierno y no tiene credibilidad

19/01/2017 - 14:27

El portavoz del Grupo Socialista, Iñaki Lavandera, ha afirmado este jueves que Clavijo "ha hecho todo lo posible" por romper el pacto con el PSOE, "poniendo palos en las ruedas", con incumplimientos constantes y con la "impagable ayuda" de Carlos Alonso y Rosa Dávila.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 (EUROPA PRESS)

En un pleno extraordinario para analizar la crisis de Gobierno en Canarias en el que ha valorado la gestión de todos los consejeros socialistas desde 2011, especialmente de Patricia Hernández, que ha "cambiado el rumbo" de la dependencia en Canarias, entre otros logros.

Lavandera ha cuestionado las "prisas" de Clavijo por implantar medidas en Canarias para "dividir y enfrentar" a los canarios, con una "campaña" contra el consejero de Sanidad, Jesús Morera, por tratar de regular los conciertos con la sanidad privada.

A modo de ejemplo, ha comentado que el presidente intentó no destinar recursos a los enfermos de Hepatitis C.

Sobre el Fdcan, ha dicho que el proyecto fue una "mentira" porque no se valoraron los proyectos y se incumplieron compromisos, al tiempo que los "amigos" del presidente conocían el final del concurso antes de saberse el resultado.

"No cumple nada de lo pacta, no tiene credibilidad", ha detallado, destacando que los consejeros se levantaron del Consejo de Gobierno para no cometer una ilegalidad.

Lavandera ha acusado también al presidente de imponer "conflicto y desautorización" en Canarias y de volver al "insularismo".