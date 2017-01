Valdecilla reconoce la excelencia de las unidades y servicios premiados en los 'Best In Class' 2016

19/01/2017 - 14:38

En 2016 el hospital ha sido el centro con mayor número de nominaciones finalistas y el segundo en distinciones obtenidas

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha celebrado un acto de reconocimiento a las unidades y servicios premiados y finalistas durante la edición de los Premios 'Best In Class' (BIC) de 2016, galardón que distingue y promociona a nivel nacional la calidad asistencial en los hospitales y centros de salud.

El director gerente de Valdecilla, Julio Pascual, ha destacado la "sólida excelencia y calidad" de las unidades y servicios nominados y ha subrayado la importancia de apostar por la cultura del cambio y la innovación tecnológica, ha informado el Gobierno de Cantabria.

También ha felicitado a todos los profesionales de los servicios y unidades premiados y finalistas "que con su excelente trabajo diario sitúan una vez más a Valdecilla en la élite de la sanidad española".

En la pasada edición de los premios BIC Valdecilla ha sido, con 15 nominaciones, el hospital con un mayor número de finalistas en las distintas categorías convocadas, puesto que repite por tercer año consecutivo. De hecho, desde que en 2012 iniciase su participación el hospital se ha mantenido siempre entre los centros con más finalistas.

También Valdecilla ha repetido por tercera vez en los últimos cuatro años el segundo puesto en número de premios obtenidos, habiendo logrado la pasada edición un total de tres distinciones BIC que han recaído en el Servicio de Cardiología, el Servicio de Digestivo y la Unidad de Enfermedades Infecciosas.

Esta sólida trayectoria ha hecho que fuese galardonado por la organización de los Premios BIC el año pasado. Aunque cada año los requisitos son más exigentes y la participación anualmente aumenta, Valdecilla sigue obteniendo excelentes resultados y ha conseguido ser finalista en el 75% de las candidaturas a las que ha optado.

Junto con estos tres premiados, la cifra de finalistas ha incluido los siguientes servicios y unidades: Alergia e Inmunología Clínica, Artritis Reumatoide, Esclerosis Múltiple, Hematología y Hemoterapia, Hepatitis C, Nefrología, Nutrición, Psoriasis, Reumatología y VIH/SIDA. Además, el hospital ha quedado finalista en las dos únicas categorías que valoran a todo el hospital de forma global: categoría de Mejor Hospital y Responsabilidad Social Corporativa.

Las nominaciones y premios BIC que ha obtenido Valdecilla en 2016 sitúan a Cantabria como la cuarta comunidad con mayor número de ganadores, por detrás de las comunidades de Valencia, Madrid y Galicia.

En la edición de 2016 se ha batido el récord de participación con 871 candidaturas (114 más que en 2015) para un total de 40 categorías, concursando 191 hospitales y centros de Atención Primaria.

GRAN EQUIPO DE PROFESIONALES

Durante el acto, el jefe del Servicio de Cardiología, el doctor Javier Zueco; la jefe de sección de Medicina Interna-Unidades Infecciosas, la doctora Carmen Fariñas; y el jefe del Servicio de Digestivo, el doctor Javier Crespo, han coincidido en señalar que estos premios BIC refrendan el gran equipo de profesionales que tienen en sus departamentos.

Zueco ha señalado que la historia de Valdecilla no son sólo edificios sino que está marcada por sus profesionales, mientras que la doctora Carmen Fariñas ha recordado que estos premios distinguen la actividad que se hace y sobre todo como se hace. Por su parte, el doctor Javier Crespo se ha referido a la repercusión de la actividad de los premiados en el ámbito nacional como parte de la clave del éxito en estos premios BIC.

Además de destacar el papel de sus equipos de profesionales, han hecho referencia a la importante labor asistencial, docente e investigadora de sus servicios.

PREMIOS BIC

Los Premios 'Best In Class', que este año alcanzan su edición número once, son convocados anualmente por la publicación especializada en el sector sanitario Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, con el fin de distinguir a los mejores centros sanitarios del país en calidad de atención al paciente.

El interés de los Premios BIC radica en gran medida en que la convocatoria está abierta a hospitales y centros públicos y privados, que son evaluados en toda su dimensión por el trabajo efectuado el año anterior y que pueden ser subsidiarios de una auditoría. Se valora de forma rigurosa independiente y fiable no sólo la capacidad científica, sino también la investigadora, la docencia, la práctica de medicina de un alto nivel de complejidad y tecnología, sino también la calidad asistencial y la calidad en la atención al paciente de cada uno de los servicios y unidades y del conjunto del hospital.

Aunque cada año pueden ir variando los hospitales, todos los años participan los centros más importantes y prestigiosos de España.

Actualmente, estos premios son los que evalúan en España la actividad sanitaria de una forma más completa y están considerados como los que distinguen a los mejores centros sanitarios del país en calidad de atención al paciente.