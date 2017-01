Temporal.- Unos 20 alumnos de Santiago-Pontones y La Iruela no asisten a clase por los efectos de la nieve

19/01/2017 - 14:37

Unos 20 alumnos de diversas poblaciones pertenecientes a los términos de Santiago-Pontones y La Iruela (Jaén) no han asistido este jueves a clase como consecuencia de los efectos de la nieve caída en estas zonas.

JAÉN, 19 (EUROPA PRESS)

Según han explicado a Europa Press desde la Delegación del Gobierno andaluz, se trata de estudiantes de pequeños núcleos diseminados en estas áreas de sierra de Cazorla y Segura, situadas al este de la provincia y donde más común es la llegada de los copos.

En concreto, los alumnos de la pedanía irolense de El Palomar no han ido al colegio porque el transporte público no ha podido pasar a recogerlos, mientras que en Santiago-Pontones los de la aldea de Marchena no han podido acudir por la abundante nieve.

En este último término municipal, además, alumnos de Coto-Ríos tampoco han asistido clase así como los de Pontones, tanto en el caso de los de Primaria en el colegio ubicado en esta población como los de Bachillerato que estudian en el instituto de Santiago de la Espada.

Las sierras de Cazorla y Segura se encuentran en alerta amarilla por nevadas con probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento y una cota de en torno a los 500-600 metros que irá subiendo hasta los 800 hasta, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).