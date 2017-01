Feijóo admite que "no será fácil" un acuerdo en financiación, pero apela al trabajo de "todos"

19/01/2017 - 14:44

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la "positiva" Conferencia de Presidentes que tuvo lugar esta semana, aunque ha advertido que, en caso de la financiación, no conviene "confundirse", ya que se ha "empezado a hablar" y no concretado un nuevo modelo, que quedará listo en 2017. De hecho, ha advertido de que "no será fácil" y ha apelado al trabajo conjunto de todas las comunidades y del Ejecutivo central.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

Tras celebrar de nuevo que estuviesen a debate las "prioridades" de Galicia, ha hecho especial hincapié en el impulso de una estrategia para enfrentar el problema demográfico y en que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios, así como una pieza específica de la sanidad, en el debate de la financiación autonómica.

Además, ha enfatizado que los 11 acuerdos adoptados salen de un marco de "multilateralidad", pese a las ausencias de Cataluña y Euskadi. Al respecto, ha incidido en que "una España más autonomista y un Estado más descentralizado es compatible con una España que trabaje conjuntamente", antes de subrayar que "lo que es de todos, hay que repartirlo entre todos".

"Si alguien no quiere hablar, no conoceremos con exactitud su punto de vista. Pero todos están invitados a trabajar, a escuchar y ser escuchados en los grupos de trabajo que en un mes se van construir. Es bueno que esta revisión del modelo de financiación se haga de forma multilateral", ha recalcado, al término del Consello de la Xunta.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)