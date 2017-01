Rifirrafe entre ERC y la CUP sobre la negociación de los Presupuestos

19/01/2017 - 14:58

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà y miembros de la CUP como Anna Gabriel se han enzarzado este jueves en un cruce de reproches en Twitter sobre la negociación de los Presupuestos de la Generalitat de 2017.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La polémica ha empezado tras un tuit de Tardà en el que se mostraba convencido de que habrá acuerdo sobre Presupuestos porque son "imprescindibles" para celebrar el referéndum de independencia.

Entonces, ha empezado un debate con varios usuarios, uno de ellos de la CUP, al que Tardà ha advertido: "Déjate de ostias. Sin presupuestos, unos para casa y vosotros sin poder salir de ella. El pueblo nunca nos los perdonaría, a todos".

Este comentario ha molestado a la diputada de la CUP Anna Gabriel, que en la misma red social ha manifestado: "Me gustaría saber qué significa que no podremos salir de casa. Me gustaría saber si desea que no salgamos de casa".

El Govern --del que forma parte ERC-- y la CUP discrepan fundamentalmente en la parte impositiva de la cuentas, ya que los 'cupaires' piden modificar el IRPF, el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones, y los republicanos no lo contemplan.