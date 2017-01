PP pide un informe sobre las "garantías jurídicas" de la comisión de investigación ante la anulación de la municipal

19/01/2017 - 15:00

El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha solicitado un informe jurídico a la Mesa del Parlamento regional "para conocer el alcance para la Asamblea de la sentencia que anuló la comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid", según ha explicado el portavoz del PP en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad, Alfonso Serrano.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El resto de los grupos se han negado a solicitarlo, pese a que Serrano sostiene que se trata de una propuesta en interés de la Comisión de Investigación que se está desarrollando en la Cámara Regional. "No entendemos la negativa del resto de grupos, cuando además pedir este informe no supone paralizar los trabajos de nuestra Comisión", ha declarado Serrano, según un comunicado del PP.

"Sabemos que la legislación es diferente y que no se puede comparar el ámbito competencial de un Ayuntamiento y un parlamento autonómico, pero es innegable que la sentencia que anula la Comisión municipal incluye jurisprudencia constitucional que nos afecta a todos", ha añadido. "Nuestra responsabilidad es asegurarnos que el trabajo que venimos realizando desde hace más de un año tiene todas las garantías jurídicas", ha proseguido.

Tras recordar que desde la constitución de esta comisión el PP "avisó de que tal y como se registró, podía haber elementos que fueran contra el Reglamento de la Asamblea y de sentencias del Constitucional que prohíben las causas generales", el portavoz ha subrayado que "la sentencia sobre la comisión municipal debe hacer reflexionar a la Comisión".

Asimismo, ha aclarado que su Grupo Parlamentario "no va a recurrir ante ningún tribunal, ni tiene intención de bloquear los trabajos de esta Comisión", al tiempo que ha recordado que no se opusieron en su momento a su creación y que no se han opuesto a tratar ningún tema ni a citar ningún compareciente.

"EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD"

"Es un ejercicio de responsabilidad preguntar a los servicios jurídicos si, tal y como se constituyó la Comisión en la Asamblea, corremos el riesgo de sufrir un revés similar", ha aseverado Serrano, quien ha subrayado que, a diferencia de lo que sucedía en la comisión de investigación municipal, los comparecientes citados por la comisión de investigación de la Asamblea están obligados a comparecer, "por lo tanto, deben tener todas las garantías jurídicas".

"¿Es posible que un compareciente recurra a los tribunales?; ¿Qué garantías tenemos de que estamos haciendo lo correcto?; ¿Ante un recurso de un tercero, puede un Tribunal declarar nula esta Comisión o dar la razón al demandante?; son preguntas legítimas y que creemos necesitan respuesta", ha señalado Serrano, quien ha señalado la necesidad de que los miembros de la comisión tengan la seguridad de que no están "vulnerando ningún precepto legal".

Serrano ha criticado "el enrocamiento del resto de grupos", que, a su juicio, "parecen estar en una huida hacia adelante, como si temieran que alguien les dijera que hemos hecho mal las cosas".

"En vez de parar, reflexionar y pensar, algunos se creen en posesión de la verdad absoluta y, con toda la humildad y prudencia, el Grupo popular pretende, en beneficio de los trabajos de esta Comisión, que es informe nos dé todas las garantías que una Comisión tan importante como esta requiere", ha insistido.

Finalmente, ha asegurado que confía que el resultado del informe sea favorable, ya que "sería una tranquilidad para proseguir con los trabajos, y si por el contrario dicho informe deja abierta alguna posibilidad de poner en duda dicho trabajo o que un tercero pudiera recurrirlo, la Comisión deberá reflexionar sobre ello y actuar en consecuencia".