La necesidad de dimensionar las cooperativas, en el I Foro Agroalimentario del Instituto de Estudios Cajasol

19/01/2017 - 15:45

La Jornada sobre Dimensión y Competitividad del Cooperativismo Agroalimentario, que organiza el Instituto de Estudios Cajasol, ha puesto este jueves sobre la mesa las necesidades y puntos débiles de las cooperativas del sector, con la participación de los principales agentes del ámbito en Andalucía, de forma que los ponentes han coincidido en el importante papel del asociacionismo, y en la necesidad de dimensionamiento de las cooperativas.

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

Con esta jornada, celebrada en la sede de la Fundación Cajasol, ha arrancado el I Foro Agroalimentario que organiza el Instituto de Estudios Cajasol con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, y contando con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido ha inaugurado el evento, junto a la consejera de Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural de la Junta Andalucía, Carmen Ortiz, el presidente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y vicepresidente de Covap, Juan Rafael Leal, y el secretario de Patronato de la Fundación Caja Rural del Sur, José María Loring.

Antonio Pulido ha destacado que "el sector agroalimentario es fundamental para Andalucía. La agricultura es un elemento clave en la cohesión y la vertebración del territorio andaluz. Hablar del cooperativismo agrario es hablar de economía, empleo, una manera de trabajar y una manera de vivir. Desde la Fundación Cajasol tenemos el compromiso de preservar, fortalecer y dotar de más valor añadido al sector agrario".

En ese compromiso se enmarca este Foro, que según el presidente de la Fundación Cajasol, tiene el propósito de "analizar la situación actual pero sobre todo donde debatir perspectivas y propuestas mirando hacia el futuro".

La consejera ha querido hacer autocrítica al señalar que "ninguna de las cooperativas andaluzas están entre las 10 primeras de Europa", a pesar de ser una de las regiones con mayor cooperativismo. No obstante, ha destacado que "las entidades asociativas son una parte fundamental del sector y concentran la mayor parte de la facturación. Sus asociados, facturaron más de 7.600.000 euros en 2015, y las cifras siguen al alza. Andalucía aglutina caso la tercera parte de la facturación de las cooperativas de toda España".

Ortiz ha anunciado que la Junta abrirá nuevas ayudas a la modernización de industrias agroalimentarias en 2017, incentivos que darán continuidad a los más de 108 millones de euros destinados a este mismo cometido en 2016. Además de esta nueva convocatoria para la industria, ha destacado dos nuevas vías de apoyo al cooperativismo, como son el decreto de Entidades Asociativas, que se publicará próximamente, y una nueva orden para apoyar la integración de entidades asociativas con ayudas al capital social, con fondos autonómicos.

"Los datos invitan al optimismo y demuestran la capacidad del sector para hacer frente al últimos sucesos como el cierre del mercado ruso o el Bréxit", ha apuntado Ortiz.

PONENCIAS TÉCNICAS

Por su parte, las ponencias técnicas han dado comienzo con la intervención de Gabriel Trenzado Falcón, director de Asuntos para la UE e Internacional, quien ha ofrecido una perspectiva de la situación actual y el futuro del sector en Europa.

Trenzado ha defendido el valor de la cooperativa como fórmula para concentrar la oferta y mejorar economías de escala, el acceso a mercados y una mayor seguridad en los pagos, esto es, "para mejorar las la posición de los agricultores en la cadena de valor".

Gabriel Trenzado ha señalado la diversidad de realidades económicas, políticas y socioculturales que se da en Europa, que afectan a los modos de cooperativismo, "desde el alto nivel de concentración de los países nórdicos, que tienen un reducido número de cooperativas altamente especializadas y dimensionadas, al elevado nivel de atomización de los países del sur, en los que la integración se limita a las cooperativas de segundo grado, con dimensión económica reducida en relación al mercado".

En este contexto, Gabriel Trenzado ha defendido la necesidad por parte de las cooperativas europeas de "un crecimiento de dimensión para un desarrollo más efectivo, eficiente y empresarialmente más competitivo".

Por su parte, el ex director general de Cooperativas de la Junta de Extremadura Andrés Montero García ha señalado también la necesidad de innovación y anticipación de problemas para el éxito del sector. "Hay que estar continuamente reinventándose, no hay meta final". En su opinión "sobra estructura social", y las cooperativas de segundo grado no son la solución para dimensionar el sector. Como soluciones, ha planteado "la innovación, cualificación de socios y la estabilidad de empleo".

El ex presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) Pedro Astals Coma ha abordado la competitividad del cooperativismo en los mercados agroalimentarios, caracterizados, entre otros factores, "por la hiperregulación, la multitud de departamentos y ministerios que intervienen, que generan diversos criterios interpretativos, y las transferencias de competencias a las comunidades autónomas".

Por último, Cynthia Lynn ha afrontado la última conferencia con una temática de gran interés por los asistentes, titulada 'Las perspectivas y competitividad en el sector agroalimentario'.

Durante su intervención, Lynn ha destacado "la necesidad de desarrollar la capacidad de utilizar la información y las nuevas tecnologías para estar innovando constantemente y ser un claro referente dentro de este sector. Sin olvidar que también hay que centrarse en procesos de aprendizaje organizacional y sistemas de cambio, en lugar de simplemente suministro".