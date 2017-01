El Ayuntamiento recibe casi 500 consultas sobre rechazo de atención en la sanidad pública o por facturas ilegales

19/01/2017 - 15:52

La campaña del Ayuntamiento de Madrid contra la exclusión sanitaria, 'Madrid sí cuida', ha recibido 493 incidencias de febrero a noviembre del año pasado relativas a no haber podido acceder a la sanidad pública tras el rechazo de atención en centros de salud u hospitales o por facturación ilegal.

'Madrid sí cuida' ha recibido 14.636 consultas sobre atención sanitaria en las oficinas y atención telefónica de Línea Madrid desde que se pusiera en marcha, cifra a la que habría que sumar los 659 casos de información o acompañamiento en los centros de Madrid Salud ubicados en todos los distritos.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, que ha dado cuenta de las cifras positivas que aporta el informe final de Línea Madrid sobre consultas relativas a atención sanitaria. El edil ha destacado las casi 2.000 consultas en enero y febrero o las 2.838 de marzo.

Barbero ha indicado que fueron concretamente 493 las consultas en la categoría de exclusión sanitaria, en las que se ha relatado alguna incidencia sobre no tener acceso a la sanidad pública o haber sido facturado de manera ilegal.

Los Centros de Madrid Salud (CMS) han gestionado 659 casos derivados de de las consultas realizadas a Línea Madrid, a través de atención directa o a través de otros servicios, realizando funciones de información o acompañamiento y actuando en muchos casos como mediadores entre paciente y centro sanitario, hasta conseguir la atención médica. En total, se han resuelto 191 incidencias de exclusión reiterada en centros de salud de personas que no habían podido conseguir de manera autónoma la atención sanitaria.

NUEVA EDICIÓN

El balance de la campaña ha sido "muy positivo", por lo que el Ayuntamiento pondrá en marcha una nueva edición. "Este Ayuntamiento tiene competencias en derechos humanos. Hay una responsabilidad de las instituciones de promover la autonomía en la toma de decisiones y para eso se necesita información porque los derechos que no se ejercen se acaban perdiendo", ha argumentado el edil.

'Madrid sí cuida' defiende que la asistencia sanitaria es "un derecho de todos los ciudadanos sin excepción", de modo que "cualquier traba o facturación es ilegal".

Por ello, desde el Ayuntamiento se invitó a acudir y registrarse en los centros de salud y a solicitar ayuda si cualquier persona veía vulnerada su derecho a la protección de la salud. La ayuda está disponible en cualquier centro de Madrid Salud, Junta de Distrito y en el canal telefónico de atención al ciudadano 010.

"NO PUEDE HABER NEGACIONISMO"

"No puede haber negacionismo, sigue habiendo exclusión sanitaria", ha afirmado Javier Barbero, que ha anunciado que el 7 de abril, día mundial de la salud, se tratará desde el Ayuntamiento como el día contra la exclusión sanitaria. "Es una forma de poner sobre el tapete esta realidad cuando el objetivo es tener nivel cero de exclusión sanitaria", ha expuesto.

En la web de la campaña, consultada por Europa Press, se recuerda que el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la calidad y seguridad de sus prestaciones supuso "un retroceso inaceptable" ya que el cuidado de la salud "deja de ser un derecho que se garantiza a todas las personas residentes en España y se convierte en un privilegio para las que reúnan determinados requisitos".

Una instrucción posterior de la Comunidad de Madrid, fechada en septiembre de 2015, con Cristina Cifuentes al frente del Gobierno regional, aprobó "felizmente" que "se atienda a todo el mundo, sin diferencia, lo que desdice el criterio estatal", ha recordado Barbero.

El "miedo" del Ayuntamiento es que la exclusión sanitaria se siguiera produciendo si la ciudadanía, tanto los potenciales afectados como los profesionales, no conocía esa instrucción regional, lo que motivó la puesta en marcha de 'Madrid sí cuida'.

Javier Barbero ha destacado que los objetivos de la Comunidad y del Ayuntamiento son comunes. "La lealtad institucional tiene que ver con apoyarnos en objetivos comunes", ha defendido, antes de apuntar que escribió al consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, para proponerle que se sumen a la próxima edición de 'Madrid sí cuida'.

DÍPTICOS EN CINCO IDIOMAS

La campaña se dio a conocer en la ciudad por medio de 2.976 carteles y con la publicación de 63.900 dípticos sobre el derecho a la asistencia sanitaria en chino, árabe, francés, inglés y español, unidos a los muppies instalados en la ciudad o su difusión en redes sociales. También fueron formados 300 profesionales municipales en el último trimestre de 2015.

Los CMS se han relacionado con otras organizaciones y asociaciones de los barrios, incluidas las mesas de salud, para informar sobre de la campaña. Durante los meses de mayo y junio se realizaron 18 talleres de formación, a los que fueron invitados miembros de asociaciones de vecinos e instituciones diversas. De ellos salieron 264 personas que se convirtieron, a su vez, en agentes de información sobre el derecho a la asistencia sanitaria.

'Madrid sí cuida' explica cómo recibir atención sanitaria si se vive en Madrid y no se tiene papeles, si no se tiene tarjeta sanitaria, si la persona necesita una urgencia médica pero no se cuenta con documentos o si se encuentran con una factura o compromiso de pago.

La jefa del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud de Madrid Salud y coordinadora de la campaña, Mercedes Martínez, ha destacado la poca información que ha llegado a la población en relación al derecho a la salud, un derecho fundamental protegido por la Constitución, y ha asegurado que esto "es sólo la punta del iceberg de la exclusión sanitaria".