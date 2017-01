Madrid presenta sus alianzas turísticas con las ciudades de Nueva York y Sevilla

19/01/2017 - 16:17

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Turismo de Madrid Destino, presenta hoy en el estand madrileño en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la renovación de sus acuerdos decolaboración con Nueva York y Sevilla para promocionar los atractivos turísticos de la capital, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde 2008, Madrid Destino y NYC & Company, la agencia de marketing y turismo de la ciudad de Nueva York, trabajan conjuntamente para promocionar el turismo entre ambas ciudades a través de la cesión e intercambio de soportes publicitarios, así como en el apoyo en la promoción de eventos locales.

Con la renovación de esta alianza se seguirá contribuyendo a mejorar los resultados de posicionamiento de marca e imagen de ambas ciudades y se potenciará el incremento de nuevos visitantes entre ambos destinos.

Con este nuevo acuerdo, que durará dos años, Madrid tiene previsto continuar promocionando la oferta cultural y de ocio destinada al colectivo LGTBI, consolidar su imagen de destino gastronómico y dar a conocer sus programas de turismo idiomático, entre otros objetivos.

El intercambio de los espacios y soportes promocionales gestionados directamente o indirectamente por ambas entidades tendrán un valor máximo de 150.000 euros cada año.

Gracias al trabajo conjunto que desarrollan ambos destinos, la capital española pudo promocionar, el año pasado, sus atractivos turísticos y el World Pride Madrid 2017 en Nueva York.

La campaña "Conócela por ti mismo" estuvo presente en cinco circuitos de marquesinas y la campaña "Whoever you love, Madrid loves you" ("Ames a quien ames, Madrid te quiere") pudo verse en 100 marquesinas en West Village, Chelsea and Hell's Kitchen, los barrios con mayor población LGTBI en Manhattan.

Estados Unidos es el primer emisor de turismo internacional al destino Madrid, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2015, la capital recibió la vista de 577.706 estadounidenses (un 11,7% más que el año anterior), que generaron 1.314.090 pernoctaciones (+11,1%).

De enero a noviembre de 2016, Estados Unidos se consolida también como el principal emisor de viajeros extranjeros a Madrid, registrándose la llegada de 534.770 ciudadanos de EE.

UU.

y más de 1.250.000 pernoctaciones.

Además, y según el ranking de gasto turístico de 2015, Estados Unidos es el primer país en gasto total en la región (+804 millones de euros) y el cuarto en gasto medio diario (+189 euros).

Madrid y Sevilla, dos grandes ciudades culturalesMadrid también presenta en Fitur su acuerdo con Sevilla, que continúa con la colaboración turística iniciada en 2011.

El objetivo es reforzar la promoción turística y la imagen de marca de ambas ciudades, aprovechando la red de AVE, que este año cumple 25 años de su apertura y que las une en apenas dos horas y media, así como mantener e incrementar sus respectivos flujos de visitantes.

El acuerdo permitirá desarrollar acciones conjuntas de promoción minimizando costes y rentabilizando los recursos.

La primera acción que tiene prevista la capital es llevar a las calles sevillanas la exposición promocional sobre el Paseo del Arte.

Es una muestra estrenada con motivo del lanzamiento de una campaña de promoción de este icono cultural que incluyó como principal iniciativa la aplicación "Paseo del Arte Imprescindible" y que ahora se encuentra en Madrid Río.

Madrid en FiturHasta el próximo domingo, Madrid está promocionando sus atractivos turísticos y culturales en Fitur.

La capital cuenta con un estand en el Pabellón 9 de Ifema, desde el que está dando a conocer a profesionales del sector y público en general sus principales museos y espacios culturales o su amplia oferta gastronómica y de ocio.

En esta ocasión, entre sus novedades, cuenta con un mirador virtual que ofrece las vistas 360º que pueden contemplarse desde el Faro de Moncloa.