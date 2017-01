Iceta dice que lo importante es el "fortalecimiento del proyecto socialista" y no quiénes y cuántos sean los candidatos

19/01/2017 - 18:37

El secretario general del PSC, Miquel Iceta, ha rehusado manifestarse sobre las posibles candidaturas a liderar el PSOE a nivel nacional, en tanto que a su juicio lo importante no es "quiénes y cuántos sean los candidatos", sino que el resultado del congreso en el seno del partido "redunde en un fortalecimiento del proyecto socialista".

MÉRIDA, 19 (EUROPA PRESS)

En este sentido, ha abogado por un proceso congresual en el seno del PSOE "desde la libertad" y "desde el respeto", así como con "voluntad unitaria", para poder sacar a la formación política "de una situación muy difícil".

Así, tras apuntar que el PSC "no" se va a manifestar "sobre si conviene que haya uno (candidato a liderar el PSOE a nivel nacional), dos, tres o 23", ha reconocido que en esta cuestión él es "un poco radical" y que cree que "cualquier militante socialista que considere que puede ser un buen o una buena secretaria general del partido casi tiene la obligación de proponer su candidatura y comprobar a través de los avales si tiene respaldo suficiente", ha espetado.

En este punto, ha defendido que el "proceso democrático complejo" de las primarias debe ser tomado a su juicio "con alegría, con libertad, con respeto, con responsabilidad y con ganas de sacar al PSOE de una situación muy difícil" en la que, según ha dicho, se ha metido "a veces" el propio partido por sus "errores" y "también por la competencia política de otras fuerzas", ha señalado.

"A mí me es indiferente quiénes y cuántos sean los candidatos... Lo que no me es indiferente es que el resultado del congreso redunde en un fortalecimiento del proyecto socialista, y a eso nos vamos a dedicar", ha insistido Iceta a preguntas de los medios sobre la cuestión, en rueda de prensa esta tarde en Mérida (Badajoz) en la que ha comparecido con el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, antes de mantener juntos una reunión con la Ejecutiva socialista extremeña.

NEUTRALES

Así, tras incidir en que el PSC tiene tomada la "decisión" de mantenerse como "absolutamente neutrales como organización, como comisión ejecutiva" sobre las posibles candidaturas a liderar el PSOE a nivel nacional, Iceta ha considerado "bueno" que en el seno de la formación socialista se aborde el proceso congresual "desde la libertad y desde el respeto" y "desde luego con voluntad unitaria".

En este sentido, ha recordado que hace "muy poco" el PSC celebró primarias y congreso, y ha añadido que dichas primarias fueron "disputadas entre dos candidatos", lo que "no fue un obstáculo" sino "todo lo contrario" para que del congreso dicha formación saliese "cohesionados, unidos, fuertes como una organización que comparte unos valores y un proyecto".

"Mi deseo es que ésa sea también la salida del congreso del PSOE y en lo que de nosotros dependa vamos a trabajar para que así sea", ha añadido.