La portavoz de Plataforma Abderitana rebaja el avance de las negociaciones para una moción de censura en Adra

19/01/2017 - 18:37

La portavoz del grupo Plataforma Ciudadana Abderitana, Esther Gómez, ha afirmado este jueves que las negociaciones y conversaciones abiertas con PSOE y Ciudadanos en Adra (Almería) de cara a una posible moción de censura que arrebate el gobierno local al PP "no están tan avanzandas" como su propia organización había indicado anteriormente, en su opinión, por la "presión de IU y EQUO", ambas integradas en la coalición electoral desde las últimas elecciones municipales.

ADRA (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo Plataforma Ciudadana Abderitana, Esther Gómez, ha afirmado este jueves que las negociaciones y conversaciones abiertas con PSOE y Ciudadanos en Adra (Almería) de cara a una posible moción de censura que arrebate el gobierno local al PP "no están tan avanzandas" como su propia organización había indicado anteriormente, en su opinión, por la "presión de IU y EQUO", ambas integradas en la coalición electoral desde las últimas elecciones municipales.

En un comunicado, la portavoz del grupo independiente, que ostenta tres ediles en el Ayuntamiento abderitano, ha asegurado que el anuncio de las negociaciones por parte de su formación "se hizo sin el conocimiento y el compartido de la totalidad del grupo municipal" y "con mucha precipitación", si bien ha admitido que las conversaciones con el resto de partidos de la oposición "se están haciendo".

Gómez ha lamentado la "presión" que, a su juicio, ejercen los integrantes de IU y EQUO después de que en el ámbito nacional definieran "su futuro" unidos "en coalición con Podemos y sus confluencias". "Ese futuro político les lleva a mirar más por sus intereses partidistas que hacerlo por Adra", ha apostillado.

"La realidad es que las negociaciones con el PSOE y C's existen, pero por desgracia no están tan avanzadas", ha recalcado la portavoz, quien al respecto, también ha llamado la atención sobre "algunos intereses personales de aquellos que quieren vivir de la política".

En esta línea, ha afirmado que el PSOE de Adra "no ha dado muestras, hasta ahora, de que quiere cambiar las muchas cosas malas que el PP de Adra ha hecho, porque en estos casi dos años que llevamos en la corporación, hemos podido ver como muchas de esas cosas malas que el PP ha hecho, no han sido denunciadas por el PSOE de Adra como único grupo que había en la oposición y, en estos casi dos años, el PSOE no ha querido apoyar bastantes de las iniciativas que mi grupo ha presentado".

Así, ha afeado que el PSOE no apoyara "rebajar los sueldos y asignaciones de los concejales" o no haya "dado muestras de querer conocer a fondo cual es la realidad económica y de funcionamiento del Ayuntamiento".