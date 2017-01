El grupo crítico del pp dice que el modelo de la dirección se parece a la democracia representativa lo mismo que un mamífero a un crustáceo

19/01/2017 - 18:35

MADRID, 19

La red liberal conservadora Floridablanca, ideológicamente cercana al PP pero crítica con la dirección actual, considera que el procedimiento para la elección de los compromisarios que participan en el Congreso Nacional que rige en la actualidad se asemeja a la democracia representativa lo mismo que un mamífero a un crustáceo.

Así se desprende del último editorial publicado por este 'think tank', que apuesta por un “congreso abierto” en el que puedan participar todos los afiliados del PP que estén al corriente de pago de la cuota, de acuerdo con la fórmula ‘un militante, un voto’ en primera y en segunda vuelta.

La dirección nacional del PP, recuerda Floridablanca, ha manifestado en más de una ocasión que los procedimientos para la elección de compromisarios no sólo son democráticos, sino que se rigen por el mismo modelo por el que los españoles eligen a los parlamentarios que, a su vez, eligen al presidente del Gobierno.

Floridablanca recuerda que en los modelos de democracia representativa “las elecciones son transparentes y los electores disponen de todo tipo de información (censo de personas que tienen derecho a voto, en cuántos sitios se puede votar, etc.)”, mientras que en el modelo de Génova “ningún militante sabe cuántos afiliados hay en el partido, ni cuántos están al corriente de cuota”.

En los sistemas de democracia representativa, continúa el texto, en las elecciones todos los ciudadanos eligen a sus parlamentarios por sufragio universal y reseña que en el caso de la dirección del PP la elección de los 2.565 compromisarios “electos” se ha realizado “por designación de las cúpulas directivas, o por sorteo en algunos casos, mientras en otros se celebra un simulacro de elección”.

Siguiendo esta línea argumental, Floridablanca contrapone el modelo de democracia representativa español, donde todos los parlamentarios son elegido por los ciudadanos, con el modelo del PP, donde “563 compromisarios de los 3.128 compromisarios no son elegidos, ni por sorteo ni por simulacro de elección, puesto que son natos”. “Es decir, el 18% de los compromisarios no son elegidos y los militantes eligen al 82%”, remarca esta organización.

Tras realizar este análisis, Floridablanca sentencia que “el parecido entre el modelo de la directiva y el modelo de democracia representativa es el mismo que hay entre un mamífero y un crustáceo”. “Difícilmente pueden calificarse los métodos de la dirección del PP como más democráticos y abiertos que los de otros partidos cuando se basan en unos compromisarios que a duras penas pueden representarse a sí mismos”, continúa el escrito.

“No es posible, por tanto, afirmar que el modelo de elección de compromisarios de la dirección del PP se asemeja al modelo de las democracias representativas”, arguye Floridablanca, antes de concluir que “no hay democracia representativa allí donde los procesos electorales no son transparentes, las leyes dadas no se cumplen, los ciudadanos no son iguales y donde parte de los electos son natos”.

