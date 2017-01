CCOO-A lamenta que hay "mucho fraude" en la contratación que "está permitido" y lamenta la "vista gorda" de Inspección

20/01/2017 - 11:49

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha lamentado que "hay muchísimo fraude" en la contratación, un fraude que "está permitido por las administraciones", al tiempo que lamenta que la Inspección de Trabajo "hace la vista gorda" ante el aumento de la economía sumergida y de los accidentes laborales.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Carbonero insiste en reformar y derogar aspectos de la reforma laboral, y considera que ciertos aspectos "deben modificarse sustancialmente, pues hacen un daño tremendo a las personas y al país, y son ineficaces".

Considera que "la reforma laboral devalúa los derechos de los trabajadores y debilita el movimiento sindical y han conseguido una parte de esos objetivos, pero todo es un ciclo y ahora nuevamente la economía crece y los trabajadores pensamos que hay que redistribuir de forma distinta la riqueza y las plusvalías que generan las empresas".

No obstante, advierte de que en la actual situación "se está devaluando el mundo del trabajo, está creciendo la economía sumergida empobreciendo los salarios, las leyes del PP y Rajoy han acrecentado la brecha social entre ricos y pobres y generan una gran bolsa de empobrecimiento en la sociedad".

Por ello, aboga por "recuperar los salarios, pues no es posible en un país como España y Andalucía con la importancia del sector servicios, donde, si no hay capacidad de compra, no se reactiva la economía, ni va a haber creación de bienes de equipo, debe haber una apuesta clara por el sector industrial; las ganancias de las empresas deben tener un reparto distinto, a través de una subida salarial y de una política fiscal capaz de mantener el sector público y los servicios que hay que prestar a los ciudadanos".

Ante esta situación, lamenta que "la patronal se está yendo de rositas de todo y no puede estar impidiendo permanentemente la recuperación de salario", tras lo que alerta de que "hay muchísimo fraude en la contratación y el fraude es permitido".

En ese sentido, tras recordar que los trabajadores "son las víctimas en los casos de economía sumergida", considera que las administraciones públicas "hacen la vista gorda porque eso significa un colchón frente a la conflictividad social", de forma que "la economía sumergida está permitida por los gobiernos, evita la conflictividad social, y de eso se está aprovechando mucha gente".

Relacionado con ello, ante el repunte de la siniestralidad laboral, Carbonero, quien ha recordado que la Ley de Prevención de Riesgos "dio buenos resultados y hubo una reducción importantísima de la siniestralidad", lamenta que ahora "ha vuelto a repuntar, en parte motivado por la indefensión y precariedad de los trabajadores".

Considera que ese aumento de la siniestralidad "es consecuencia de la actual legislación laboral que permite una absoluta impunidad de las empresas, que circulan haciendo lo que le dé la gana, pues saben que por mucha denuncia al final no pasa nada, ya que no funcionan los mecanismos de control y la Inspección de Trabajo hace la vista gorda, cuando tiene responsabilidad de hacer cumplir la legalidad en materia de prevención de riesgos".

Por ello, considera que "hay que abordarlo y quitarlo y son necesarios cambios en la reforma laboral".

MOVILIZACIONES

Sobre el bloqueo de ciertos convenios colectivos, Carbonero reconoce que en Andalucía "la situación está complicada, pues muchos de los empresarios andaluces tienen la idea de aprovechar las ventajas de la actual legislación laboral".

En ese sentido, ha reiterado que "si no hay desbloqueo, vamos a movilizarnos en defensa de la recuperación de los salarios y la recuperación de algunos derechos que son absolutamente imprescindibles para que el reparto de ese beneficio económico llegue a la mayoría de los ciudadanos".

Por último, sobre las vuelta de la jornada de 35 horas semanales, considera que esa recuperación de la jornada "debe provocar además más contrataciones, más plazas en la sanidad y en la Administración".