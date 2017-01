Murgui al PP sobre descentralización: "Quieren que haga en año y medio lo que ustedes han atado y bien atado durante 20"

20/01/2017 - 12:10

El delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, ha criticado al PP por exigirle, en relación con el proceso de descentralización a favor de las juntas de distrito, que haga en año y medio lo que ellos "ataron y bien atado durante veinte" aunque, aún así, se han cumplido compromisos adquiridos para el ejercicio 2016 y se seguirá avanzando en este 2017.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"El primer Ayuntamiento democrático tardó entre 4 y 7 años en empezar la descentralización. Ustedes tardaron 20 en recentralizar y quieren que yo haga en año y medio lo que ustedes han atado y bien atado durante 20 años", ha indicado a la bancada popular en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.

La popular Ana Román ha arremetido contra la gestión "pésima" de Murgui. "Usted no ha hecho nada este año", ha lanzado. El delegado ha dado cuenta de las tareas recogidas en el plan estratégico de descentralización destacando el trabajo hecho, como los diagnósticos para garantizar el proceso, el refuerzo de la capacidad ejecutiva y política de las juntas, la puesta en marcha de la descentralización económica y el diseño de los primeros paquetes de competencias a transferir a los distritos.

"La descentralización no se puede hacer sin los pasos previos. Se ha hecho lo comprometido en transferencia de competencias pero queda muchísimo por hacer y lo haremos en los próximos meses", ha defendido el delegado.

Para Román esto no es más que "bla, bla, bla" y "luego no hacen nada". "No para de crear puestos, de asesores, de dinamizadores, puestos, puestos pero sin tener más actividades ni más competencias", ha criticado.

Murgui ha vuelto a hacer un repaso por las acciones ya acometidas, como el hecho de que las Juntas Municipales de Distrito serán competentes desde 2017 para aprobar y coordinar los programas deportivos de sus instalaciones, dirigir el personal de las mismas de forma ágil y según las necesidades concretas, además de crear unidades específicas y contar con la autorización para que los concejales-presidentes puedan firmar convenios de colaboración de hasta 500.000 euros, como las áreas de Gobierno, frente al límite actual de 250.000 euros.

También se han iniciado las gestiones para el traslado de 35 jardineros municipales a los distritos mientras que se están empezando a tramitar, para culminar en los primeros meses de 2017, la autorización de actos en vía pública, el mantenimiento de zonas verdes para actuar en obras de una determinada tipología y magnitud económica, la competencia para la realización de obras en los espacios públicos y la mejora en el modelo de gestión de los centros culturales de los distritos.

Igualmente se ha aprobado la nueva estructura de las juntas municipales de distrito. "Seguiremos avanzando", se ha comprometido Murgui.