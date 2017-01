Susín (PP) pide el cese de Celaya por su "ineficacia" en la gestión sanitaria

20/01/2017 - 12:16

La diputada del PP en las Cortes de Aragón Carmen Susín ha exigido este viernes al presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, que cese al consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, por su "ineficacia" e "ineptitud" en la gestión del Departamento.

ZARAGOZA, 20 (EUROPA PRESS)

Asimismo, ha pedido que el consejero comparezca en las Cortes autonómicas para dialogar sobre las urgencias y la situación de los hospitales y ha presentado una batería de preguntas sobre la cobertura de plantillas.

Susín ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado la "incapacidad" de Celaya al frente del Departamento, afirmando que "la situación es ya insostenible", preguntándose si Lambán prefiere que la sanidad pública se convierta en el "saco del púgil" en las Cortes.

La portavoz 'popular' en esta materia ha alertado del "ataque consciente" de Celaya a la sanidad rural, en alusión al cese unilateral del convenio con las mutualidades de empleados públicos, que afecta a los destinados en el medio rural, quienes tienen que pagar sus facturas sanitarias cuando son atendidos en los centros del salud.

En este sentido, ha cuestionado si Celaya está haciendo un favor al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, por la supresión del coste de los servicios que no se prestan.

CONSTANTES PROBLEMAS

Susín ha destacado la situación de los hospitales del territorio, con "constantes problemas", en alusión a los de Jaca, Alcañiz, Barbastro y los antiguos centros del CASAR en Jaca, Fraga y Ejea de los Caballeros, tras lo que ha rechazado las declaraciones realizadas este jueves por el consejero "diciendo que los jóvenes y los médicos no quieren vivir en Huesca". Al respecto, ha planteado que "Celaya pretende que todos los aragoneses vivamos en Zaragoza".

La parlamentaria del PP ha contrapuesto la posición de PSOE, CHA e IU durante la legislatura pasada, cuando "encabezaban manifestaciones porque los ciudadanos del barrio del Actur no podían ir a un centro en Sagasta", en Zaragoza, indicando que "por esa razón los de Bielsa no pueden acudir a Barbastro" y ha considerado que al consejero "le ha traicionado el subconsciente centralista".

Carmen Susín ha preguntado "dónde está" la bolsa autonómica para facilitar los traslados de médicos especialistas y también el plan de incentivos para los facultativos rurales, exigiendo que se potencie la carrera profesional con concursos de traslados y que les permita realizar actos médicos --como técnicas quirúrgicas-- en hospitales más grandes.

Ha hecho notar que "hoy por hoy un profesional de un hospital pequeño no sabe cuándo va a poder trasladarse", añadiendo que de esta forma "tampoco tendremos maestros en Benasque, en La Fueva o La Codoñera".

"Solo se ofrecen plazas de carrera en los hospitales de Zaragoza", ha continuado Carmen Susín, quien ha pedido que se convoquen puestos de interinos en la capital aragonesa y de funcionarios en hospitales más pequeños. "Al final la gente quiere estabilidad en el empleo", ha subrayado, recordando que hay profesionales de 40 años que tienen que renovar sus contratos cada tres meses, pese a que "en el campo médico no falta empleo", sino que este debe tener calidad.

JACA

El grupo Popular pedirá que se presente en tres meses, otra vez, el Plan Director del Hospital de Jaca, exigiendo que cubra toda la cartera de servicios y un plan de recursos humanos. Susín también ha dicho en el Hospital San Jorge de Huesca los servicios médicos están "totalmente vacíos", como es el caso de cirugía vascular, donde hay un solo profesional.

Por su parte, en el Hospital Obispo Polanco de Teruel se van a trasladar en breve 16 facultativos de un total de 133, a lo que se suman las plazas sin cubrir y las jubilaciones, de forma que solo quedan dos profesionales en radiología, uno en neurología y otro en dermatología, mientras que en el de Alcañiz se moverán otros 14. En ambos casos suman un 10 por ciento.

Susín ha negado, asimismo, que las listas de espera quirúrgicas se hayan reducido un 35 por ciento, afirmando que ahora hay 652 personas más que en junio de 2015, cuando había 1.824.

URGENCIAS

La diputada del PP ha manifestado, respecto a los "atasquillos" en los servicios de Urgencias, que "se producen constantemente", no solo con motivo de la gripe, y ha expresado que "en la sanidad del siglo XXI no se pueden suspender operaciones quirúrgicas porque haya gripe, porque no hay una epidemia, hay un repunte".

A su entender, "el problema es que no hay personal, no hay medios, no hay previsión ni planificación" y ha recordado que en diciembre faltaban 34 millones de euros para pagar nóminas.

Por otra parte, Susín ha expuesto que el anterior Gobierno regional PP-PAR acordó convertir 1.483 plazas de eventuales en interinos y que el Ejecutivo de Lambán decidió en junio de 2016 aprobar una oferta pública de empleo (OPE) con un cien por cien de la tasa de reposición y una oferta complementaria con las 1.483 plazas.

Sin embargo, el actual Gobierno "engañó" a los sindicatos porque no sacó la convocatoria y, posteriormente, llevó a las Cortes un proyecto de ley que el PP "tuvo que arreglar" para que no fuera recurrida ante el Tribunal Constitucional y en 2017 deben salir estas plazas a oposición.

"Mientras tanto seguimos en las matrimoniadas de Lambán y Echenique", ha proseguido Susín, quien ha comentado que en esta legislatura no ven "las pancartas de Marea Blanca y muchos otros", opinando que los diputados de Podemos están "más preocupados por Vistalegre II que por la sanidad aragonesa".