UGT-A pide a la Fiscalía medidas cautelares ante situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral

20/01/2017 - 12:43

UGT-A ha propuesto a la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), celebrado este miércoles dentro de la planificación de actividades que el CARL está llevando a cabo en actuaciones de igualdad para la negociación colectiva, que se hagan las gestiones pertinentes ante el Fiscal Superior de Andalucía para la firma de un convenio con el fin de que los fiscales "puedan proponer medidas cautelares antes situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral, desde el momento que se tenga sospechas fundadas de que una trabajadora o trabajador lo está padeciendo".

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

Según indica el sindicato en una nota, el objetivo es "evitar que los trabajadores sufran 'el doble calvario', primero el del acoso sexual y posteriormente, cuando se produce la denuncia, sufrir el acoso laboral hasta que se produzca un pronunciamiento judicial".

UGT-A asegura que ha recibido "numerosas consultas relacionadas con el acoso sexual y laboral en los últimos meses, en las que se pone de manifiesto el miedo a denunciar estas situaciones por la posible consecuencia de perder el puesto de trabajo, o a seguir sufriendo el acoso laboral hasta que la situación se resuelva".

El sindicato reconoce que "aunque es verdad que algunas empresas tienen protocolos de igualdad, ante este tipo de denuncias no se aplican, argumentando, entre otras razones, que hasta que los hechos no estén probados, la empresa no tomará medidas".