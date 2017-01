El cineasta Julio Diamante y el Festival de Málaga serán los Premios Asecan de Honor 2017

20/01/2017 - 12:45

El exhibidor y productor malagueño Francisco Gómez Reyes recibirá en la gala del 28 de enero el Premio Asecan Industria que concede Aedava

El exhibidor y productor malagueño Francisco Gómez Reyes recibirá en la gala del 28 de enero el Premio Asecan Industria que concede Aedava

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, Asecan, celebrará el próximo sábado 28 de enero la gala de entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz 2017 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, en una ceremonia que cuenta con la colaboración oficial de la Fundación SGAE.

Además de la entrega de los galardones que distinguen los trabajos cinematográficos andaluces del pasado año, Asecan concederá el Premio de Honor 2017 al cineasta gaditano Julio Diamante como reconocimiento a su dilatada y aplaudida trayectoria profesional, y al Festival de Málaga, Cine en Español que en 2017 celebra 20 años de trayectoria.

Por su parte, según una nota de prensa, el veterano exhibidor y productor malagueño Francisco Gómez Reyes recibirá el Premio Asecan Industria-Aedava. Por cuarto año consecutivo, y en virtud del convenio firmado, la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava) concede este premio con el fin de reconocer una personalidad o institución relacionada con el campo de actuación de la distribución y la exhibición en Andalucía.

Julio Diamante nació en Cádiz el 27 de Diciembre de 1930. Comenzó estudios de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, pero su interés por el cine lo hizo ingresar en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) en I953. Inició su intensa actividad teatral y escénica como fundador y director el Teatro Experimental del IIEC.

Su primer trabajo como director cinematográfico fue el filme experimental 'Antes del Desayuno' (1955). En 1961 se titula en Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía, institución en la que impartió clases desde 1964 hasta el cierre del centro en 1975. En 1972, y hasta su clausura en 1989, Diamante se hace cargo como director de la legendaria Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena (Málaga), auténtica ventana a la vanguardia cinematográfica internacional en permanente lucha contra la censura española.

En su filmografía destacan los mediometrajes 'El Proceso' (1995), 'La Lágrima del Diablo' (1961) y 'Velázquez y lo velazqueño' (1962); así mismo los largometrajes 'Los que no fuimos a la guerra' (1962), 'Tiempo de amor' (1964), 'El Arte de vivir'(1965), 'Sex o no sex' (1974), y 'La Carmen' (1976). Para televisión ha dirigido once filmes entre los que pueden destacarse 'Vicente Escudero' (1968), 'El Obispo leproso' (1974) y 'Martín Fierro' (1976). Sus películas han sido seleccionadas para Festivales como Venecia, Berlín, Locarno, Nueva York, Pésaro, Valladolid o San Sebastián.

Ha realizado estudios y publicaciones sobre cine; autor de dos poemarios y colaborador en medios especializados sobre temas cinematográficos y teatrales. Ha sido presidente de la Asociación de Directores de Cine Españoles (Adirce), organización que en 2000 le concedió un Premio de Honor en reconocimiento al conjunto de su labor. Asimismo tiene la Medalla de Honor de la Asociación de Historiadores de Cine (2001), en 1996 recibió el homenaje de su ciudad natal durante la celebración del Festival Alcances, y en 2003 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía le concedió el Premio Val del Omar.

De firmes convicciones de izquierdas, en 1954 fue uno de los fundadores de la primera célula antifranquista de la Universidad de Madrid. Nunca ha deseado ser un político, pero ninguno de los problemas de la vida española le han sido ajenos. Su último trabajo es 'La memoria Rebelde' (2012), un documental que reflexiona sobre el periodo que va desde la Segunda República hasta la Transición española.

Por su prte, l Festival de Málaga, Cine en Español, nació en 1998 y en cada una de sus ediciones ha mantenido sus objetivos de favorecer la difusión y promoción de la cinematografía española, que Málaga sea un referente a nivel nacional e internacional en el ámbito de las manifestaciones cinematográficas y contribuir al desarrollo de Málaga como una ciudad abierta y cultural.

El Festival de Málaga, que este año, bajo la dirección de Juan Antonio Vigar, cumple su vigésima edición, contribuye "poderosamente", apunta Asecan, al desarrollo del cine en español presentando sus mejores documentales, cortometrajes, y demás producciones, además de rendir homenaje a diferentes personalidades de la industria cinematográfica y organizar numerosos ciclos, exposiciones y actividades paralelas. La muestra quiere llegar a todos los públicos y en su deseo de presentar y potenciar un amplio panorama de la cultura cinematográfica pretende estar siempre atento a la formación, a la creatividad y a la innovación, enmarcadas dentro de una actividad que destaca por su carácter dinámico en continua evolución y transformación.

Por último, nacido en mayo de 1925, Francisco Gómez Reyes, (Premio ASECAN Industria 2017) posiblemente sea el empresario andaluz dentro del sector del cine y la producción audiovisual de mayor edad en activo. A sus casi 92 años sigue despachando asuntos a diario. Su dilatada vida profesional empezó en 1953 con la apertura del Cine Alfil en Fuengirola, sala que sigue en funcionamiento y a la que sigue vinculado. En su experiencia como exhibidor operó una amplia cadena de cines por la Costa del Sol: desde Algeciras a Málaga. Como productor participó en Orfeo Films, junto con José María Forqué, donde produjo ocho películas, entre otras el éxito 'Madrid Costa Fleming'. En los años 80 y 90 desarrolló su faceta como productor de televisión realizando programas para cadenas de televisión nacional.

La Gala de entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz 2017 se celebrará en el Teatro Lope de Vega de Sevilla el próximo sábado 28 de enero de 2017 a las 12,30 horas. Cuenta con la colaboración oficial de la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), y con el apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Fundación Aisge, Fundación Unicaja, Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla -ICAS-, Aedava, The Louca Factory, Isemco, Cruzcampo, Renfe, Lagomar Travel, Bandalai Sevilla, OBBIO/Holiday y el Máster de Cine y Televisión de la Universidad de Almería.