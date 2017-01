La Junta exigirá "con dureza" a Nissan que cumpla con CyL porque "se lo debe" a los trabajadores

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha sido tajante este viernes al advertir de que el Gobierno regional exigirá "con dureza" a Nissan que cumpla los compromisos adquiridos con la Comunidad Autónoma ya que, según ha recordado, "se lo debe" a unos trabajadores que han hecho "muchos sacrificios" en los últimos años.

Este es el mensaje que trasladará la Junta de Castilla y León a la empresa Nissan en una reunión prevista para el próximo lunes, 23 de enero, ante unas perspectivas que, según ha asumido Del Olmo, "no son nada buenas" después de que el pasado mes se paralizase la producción del camión NT500 en la factoría de Ávila.

Del Olmo ha acusado a la empresa nipona de no haber sido clara con la Junta de Castilla y León y de falta de contacto con el Gobierno regional al que no ha avisado de nada de lo que está ocurriendo en la planta de Ávila, según lamentado. "Evidentemente nosotros el lunes haremos un planteamiento claro a Nissan y si Nissan no cumple la Junta tendrá que buscar todos los recursos que tengamos para intentar que cumpla y para intentar que haya algo nuevo", ha advertido.

La consejera de Economía y Hacienda se ha referido en concreto a la revisión de todas las ayudas que ha recibido Nissan y de las que está recibiendo en la actualidad que, según ha recordado, están cofinanciadas con fondos europeos para dar cuenta a la UE y vele por el buen uso de los fondos entregados a las grandes empresas.

"Vamos a exigirles con dureza que cumplan con Castilla y León y que cumplan con los trabajadores", ha sentenciado Del Olmo.