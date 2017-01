El Pleno municipal de Burgos deja sobre la mesa la constitución de una comisión de investigación sobre los consorcios

20/01/2017 - 13:21

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha dejado sobre la mesa la constitución de una comisión especial de investigación sobre los consorcios para la Gestión de la Variante Ferroviaria y de Villalonquéjar, que se incluye dentro del acuerdo programático suscrito entre el equipo de Gobierno del Partido Popular y el Grupo Municipal de Ciudadanos.

BURGOS, 20 (EUROPA PRESS)

Pese a que el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, ha presentado la proposición y ésta ha sido debatida por algunos corporativos, el secretario general del Ayuntamiento ha explicado que la intención del PP de incluir en una misma proposición a los dos consorcios, cuando en el documento registrado sólo se incluía la referida al desvío ferroviario, "desnaturalizaba" la esencia del planteamiento.

Tras escuchar el posicionamiento del secretario general, el alcalde Javier Lacalle ha optado por retirar la proposición y presentarla de nuevo, incluyendo a los dos consorcios en el documento, en la sesión plenaria de carácter ordinario que se celebrará el 10 de febrero.

Ante esta coyuntura, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Gloria Bañeres, ha preguntado al regidor municipal si se trataba de algún tipo de estrategia del Gobierno local para no constituir la comisión de investigación, algo que ha negado Lacalle, quien se ha comprometido a presentar la propuesta en el mes de febrero.

El concejal socialista Antonio Fernández Santos ha sido el que ha solicitado al secretario general un pronunciamiento ante el planteamiento del PP, mientras que el edil de Hacienda ha defendido la constitución de la comisión "desde el respeto y la información", a la vez que ha remarcado que "se han hecho las cosas bien" en ambos consorcios.

En el debate producido en torno a la propuesta, la concejal no adscrita Silvia Álvarez de Eulate se ha mostrado contraria a la comisión, entre otras cuestiones, por que en ella no existiría una amplia representación del Pleno Municipal, mientras que el edil no adscrito Fernando Gómez ha tildado de "poco seria" la propuesta.

PROPUESTA La propuesta defendida por el equipo de Gobierno local planteaba la creación de una comisión de investigación sobre el funcionamiento del Consorcio del Desvío del Ferrocarril durante los últimos quince años, para una mejor información y conocimiento del mismo.

Asimismo, recogía que la Gerencia de Fomento prestase su apoyo administrativo para el desarrollo de las reuniones y convocatorias que se pudiesen realizar en torno a dicha comisión, así como que ésta estuviese integrada por un representante de cada grupo municipal, con voto ponderado en función de su representación y que la Presidencia de la misma recayese en el proponente.

A estos planteamientos el propio equipo de Gobierno, al principio de la defensa, ha incorporado una enmienda para que la comisión abarcase los dos consorcios de los que participa en el Ayuntamiento, con el objetivo de dar cumplimiento al compromiso adquirido con Ciudadanos.