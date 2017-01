El juzgado archiva la querella contra Orengo (PSPV) por el caso Innova de Gandia

20/01/2017 - 13:40

El Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia (Valencia) ha archivado la querella interpuesta contra el exalcalde de la localidad José Manuel Orengo por el caso Innova, en relación con la gestión de una ayuda pública solicitada y concedida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el año 2008 para la ejecución del proyecto Centro del conocimiento Espai Innova.

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

En la querella --archivada de forma provisional--, han recordado los socialistas en un comunicado, se acusaba de presuntos delitos de malversación de fondos, fraude y prevaricación a tres miembros de Gobierno de Gandia --el entonces titular de Urbanismo Fernando Mut; la que fuera concejal de Hacienda Ana García; y el propio exalcalde Orengo--. La querella la presentó el 'popular' Arturo Torró en 2011 siendo entonces primer edil de Gandia.

El juez, para llegar al archivo, ha tenido en cuenta un informe de la Intervención General del Estado y otro del Tribunal de Cuentas de los que "no se deriva la comisión de ningún delito ni mal uso del dinero que Industria transfirió al Ayuntamiento de Gandia", han explicado los socialistas.

Las mismas fuentes han recordado que el gobierno del PP paralizó las obras argumentando que no había dinero para continuarlo y emprendió este proceso para que los responsables políticos fueran encausados judicialmente. Como consecuencia de paralizar las obras "se tuvieron que devolver los cinco millones de euros al Ministerio de Hacienda por no ejecutar la obra".

El PSPV ha recordado que el caso Innova fue archivado hasta en tres ocasiones al no contemplar los instructores indicios de delito. Primero por la Fiscalía Anticorrupción, luego por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y más tarde por el propio juez de Gandia que ahora lo ha vuelto a archivar.

Orengo ha declarado haber estado siempre "tranquilo" y ha puntualizado que "uno no puede hacer nada cuando le acusan falsamente, lo único que puede hacer es esperar a que finalmente la justicia dé y quite razones. Ha tardado tres años y medio en darme la razón, pues gracias", ha dicho.

El socialista ha criticado que Torró, como alcalde, fue el que puso la querella, y no fue el PP como partido, "por tanto, se gastó mucho dinero público para hacer esta denuncia". "Incluso solicitó un dictamen, por el que se pagaron 30.000 euros para decir lo que no era. En definitiva, costó un dineral al Ayuntamiento de Gandia", ha lamentado.

REACCIONES

El grupo socialista en Gandia ha mostrado su "satisfacción" por la resolución judicial puesto que "evidencia" que "todo se hizo siguiendo la legalidad y de forma correcta, y que sólo la sed de venganza del PP de Torró siguió con una persecución injusta e imposible de reparar".

"El archivo de la causa pone punto y final a una caza judicial que ha mostrado a los gandienses la peor cara de la política", ha señalado. Para los socialistas, la demostración del "ensañamiento" del PP con sus compañeros José Manuel Orengo y Ana García "es el hecho de que la causa ha sido archivada hasta en cuatro ocasiones y por tres entidades judiciales distintas: Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y el juzgado de Gandia, que lo ha hecho en dos ocasiones".

Tras esta resolución, aunque no se conseguiría reparar la honorabilidad de Orengo y García, los socialistas exigen al PP que, al menos, pida disculpas públicamente a sus compañeros y otros técnicos y políticos afectados por sus "malas acciones" y que, por ello, "han visto su nombre asociado a un supuesto delito que nunca existió".

Por último, los socialistas han lamentado que Gandia perdiese un proyecto "tan necesario, útil y beneficioso" para la ciudad y la comarca como era el 'Espai Innova', que contaba con un acuerdo firmado entre la Universitat Politècnica de València y el tejido empresarial de la comarca. "Gandia perdió el Innova por el odio y la sed de venganza del PP; nunca una acción política tuvo consecuencias tan negativas para una ciudad", ha lamentado el portavoz socialista, José Manuel Prieto.

Por su parte, desde el PP de Gandia han asegurado que acatan la resolución judicial y deciden así "contribuir a la rebaja de la crispación política, evitando la judicialización de la vida pública". Además, ha indicado que las personas que fueron investigadas a tal efecto "no están ya en la primera línea política".

No obstante, los 'populares' consideran que el principio de 'caja única' ha sido el "fundamento" que ha permitido "salvar" a los socialistas de dicha causa. "Pero ello no es óbice para que desde las filas populares se lamente la pérdida de una subvención de más de seis millones de euros que tuvo que ser retornada por no haber sido destinada al proyecto del Edificio Innova, y sí a pagar facturitas varias".

Por último, los populares insisten en la "necesidad" de recuperar el epicentro del debate político, en los foros adecuados, favoreciendo un mayor entendimiento, así como una oposición en positivo y propositiva.