IU denuncia ante Fiscalía los "abusos" de las eléctricas y pide investigar la subida de precios durante la ola de frío

20/01/2017 - 13:40

Maíllo pide abrir el debate sobre la nacionalización de estas empresas y defiende que la luz "es un derecho, no es un objeto especulativo"

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

IU ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía, respaldada por cargos institucionales nacionales y andaluces de la formación, contra las empresas eléctricas por los "abusos" tarifarios de la luz y por la que piden al Ministerio Público que abra una investigación a cuenta de la subida de precios durante la ola de frío que azota al país, pues cree que lo hacen "mediante prácticas que pudieran ser fraudulentas y tendentes a aumentar sus beneficios".

En declaraciones de los periodistas a las puertas de los Juzgados del Prado de Sevilla, Maíllo, que ha estado acompañado por los diputados de IU en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante y Eva García Sempere, así como alcaldes de IU, ha defendido que la electricidad "es un derecho humano" y que si las compañías eléctricas fueran estatales, este encarecimiento en la factura de la luz "no habría ocurrido".

Maíllo ha tildado de "indignante" la "especulación" con los precios de la luz, que provoca que "a mayor necesidad de las familias, más es el precio que se determina", y cuando además ha recalcado que "no es la primera vez que se produce una instancia, como sospechamos, de una bajada de producción para que se produzca un aumento del coste de la luz".

Concretamente, IU pide que se investigue si las compañías suministradoras que cuentan con una deficitaria red de infraestructuras eléctricas en determinadas zonas, especialmente las determinadas zonas blancas, "pudieran estar incumplimiento sus obligaciones de garantizar el acceso a la energía eléctrica a toda la ciudadanía en condiciones adecuadas, estables y sin interrupciones del servicio imputables a las referidas empresas".

Además, pide a la Fiscalía que inicie una investigación sobre las razones por las que en un periodo de altísima demanda las empresas han modulado a la baja la producción de las centrales de gas, "provocando con su decisión un encarecimiento del precio de la energía eléctrica mediante prácticas que pudieran ser fraudulentas y tendentes a aumentar sus beneficios".

"En estos momento de frío y necesidad energética, no es de recibo que haya un marco legal que permita esta especulación", ha sostenido el líder andaluz de IU, quien ha considerado que las medidas planteadas por el ministro del ramo, Álvaro Nadal, son "un insulto a la sociedad española". Entiende que el titular de Energía "planteó una especie de escenografía técnica" ya que "hace una explicación de un marco legal que alguien ha provocado, modulado por una combinación legal en la que ha dado pie a que se produzca esta especulación".

De esta manera, Maíllo ha dicho que no quieren que se produzca lo que ocurrió en diciembre del 2013, cuando hubo "una retención de la producción en determinados embalses hidrográficos para subir la luz".

Por todo esto, IU plantea a la Fiscalía que investigue "por qué a mayor demanda se produce este aumento en los precios", al tiempo que ha incidido en que "hay un marco legal absolutamente indecente propiciado por la subasta por horas de la luz". "La luz no es objeto de consumo sino un derecho humano", ha apostillado el coordinador general de IULV-CA.

A su juicio, la Fiscalía debe investigar por qué se produce ese aumento de precio a mayor demanda y por qué no se produce una adecuación de las inversiones y de las infraestructuras, "que provoca también un encarecimiento de la luz". "La Fiscalía tiene que defender a la población y hay bases suficientes para que intervenga e investigue por qué se produce estas puntas del coste en el momento que hay más demanda", ha agregado.

"La luz no es un objeto especulativo en bolsa, es un derecho humano que queremos reivindicar", ha apuntado Maíllo antes de insistir en que es necesario abrir el debate de la nacionalización de las compañías eléctricas "porque si fueran estatales no estaríamos sometidos a esta especulación por las decisiones que se toman en consejos de administración que son ajenos a los intereses de la sociedad".

"LA CLASE TRABAJADORA SE MUERE DE FRÍO"

De su lado, el diputado en el Congreso de IU por Sevilla, Miguel Ángel Bustamante, ha sostenido que las prácticas de las eléctricas en este marco "son abusivas hacia los trabajadores y hacia la ciudadanía que sufre pobreza energética y precariedad laboral". Además, ha insistido en que hay que nacionalizar las eléctricas para gestionar desde lo público la producción y distribución de la energía porque "no podemos permitir abusos de las grandes compañías hacia los trabajadores".

También ha intervenido su compañera de Izquierda Unida en la Cámara Baja, Eva García Sempere, quien ha advertido que esta subida en la factura de la luz "no se ajusta con lo que ocurre en el resto de Europa, donde ha habido una subida de los precios pero no a este nivel".

"No es de recibo que un Gobierno, en el pico de frío del año, con los niveles de pobreza que tenemos, no haga nada, no intervenga y solo se dé golpes de pecho o hable de la necesidad del bono social pero luego esto no se corresponda en su tarea política habitual", ha agregado antes de defender la denuncia de IU porque "hay que dar un paso más allá para defender a la clase trabajadora que, literalmente, se muere de frío".