Los críticos de c´s piden anular las primarias por considerarlas “nulas de pleno de derecho”

20/01/2017 - 13:30

Los críticos de Ciudadanos agrupados en el grupo ‘TranC´sparencia’ reclamaron este viernes la anulación de las primarias previstas para la próxima semana para la elección de la dirección del partido, incluido el presidente, por entender que el procedimiento es “nulo de pleno Derecho”.

Varios de sus integrantes, incluidos sus portavoces Diego Gutiérrez y José María del Romero, comparecieron en rueda de prensa para exponer sus reivindicaciones de cara a la Asamblea General que el partido celebrará el primer fin de semana de febrero.

Denuncian que el Consejo General aprobó el pasado 19 de noviembre una modificación de los estatutos para permitir que el Comité Ejecutivo se elija antes de la Asamblea mediante voto telemático de los afiliados. Cualquier modificación estatutaria, dicen los Estatutos, tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo, y dado que son al menos 65 la mayoría absoluta quedaría en un mínimo de 33, pero el acta refleja que fueron 30 votos a favor y 13 en contra.

Si el respaldo no llegó a la mayoría absoluta, dicen, sería una “vulneración flagrante” de los Estautos por lo que el procedimiento sería “nulo de pleno de derecho”. Dado que esa elección va conjunta con la del presidente, lo que reclaman es la anulación de todo el proceso de primarias.

Aseguran además que solo han podido constatar esa información hace pocos días, porque hasta entonces el acta de esa reunión no se ha subido a la intranet del partido.

Los integrantes de TranC´sparencia parten de la base de que los afiliados y los ciudadanos tienen derecho a saber cuántos y quiénes son los miembros de ese Consejo General, ya que incluso el número es una incógnita y solo se sabe que estatutariamente tienen que ser al menos 65 y la dirección dice que son unos 70.

El argumento oficial para ese secretismo es la seguridad, ya que la mayoría de esos miembros viven en Cataluña y temen consecuencias si se hace pública su pertenencia a Ciudadanos. Sin embargo, desde TranC´sparencia alegan que, si bien saben que hacer política allí “no es fácil”, las condiciones no son “tan gravosas” como para que prácticamente nadie pueda reconocer que forma parte de la dirección. Creen que es una “excusa” más que una “motivación de fondo”.

Alertan, en ese sentido, de que si la dirección mantiene su reticencia “contumaz” a rectificar ese procedimiento se alejará de la esencia de Ciudadanos de respetar siempre las normas de funcionamiento democráticamente aprobadas y el Comité Ejecutivo sería “eternamente interino” por pender sobre él una “espada de Damocles”.

Creen que la necesidad de al menos 33 votos para aprobar esa modificación no es una cuestión “de interpretación” de los Estatutos sino “puramente matemáticamente” y no queda “más remedio” que anular las primarias. Si no es así, dejaron claro que no descartan ninguna vía, tampoco la judicial.

En caso de ser anulado el procedimiento, como reclaman, la elección del presidente y del Comité Ejecutivo tendría que hacerse en la propia Asamblea mediante voto en urna de los compromisarios.

Los integrantes de TranC´sparencia recelan también del procedimiento de elección de los compromisarios, aunque en este caso no ven motivo de anulación del procedimiento. Argumentan que el voto telemático no garantiza la autenticidad del voto ni que sea secreto, y expresan demás dudas sobre la empresa que gestiona ese voto.

Creen que de los datos del Regirstro Mercantil se deriva que esa empresa no tiene estructura ni capacidad para gestionar ese operativo, y que de hecho no la tenía en 2015, cuando se celebraron varios procesos electorales para los que Ciudadanos eligió a sus candidatos con primarias.

TranC´sparencia considera un “éxito rotundo” el proceso de debate de enmiendas porque han conseguido elevar a la Asamblea varias a la totalidad de las ponencias a pesar de que el proceso de votación estaba dirigido a evitarlo. Además, han presentado candidatos a compromisarios en casi todas las comunidades autónomas.

Como muestra de que los procesos de votación no son del todo democráticos, denunciaron que en la tarde anterior, cuando se cerró el plazo de presentación de candidaturas a compromisarios, la colocación de los nombres, que fihuraba en principio en orden alfabético por el nombre, fue alterada para poner en primer lugar a los respaldados por la dirección.

Reconocen que cualquier orden siempre beneficia a unos y perjudica a otros, pero en este caso creen “descarado” que se han utilizado las herramientas del partido para beneficiar “de forma claramente torticera” a una serie de personas para que sean las que tengan voz y voto en la Asamblea.

