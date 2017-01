Alberto garzón: hay gente que ya no sabe si pablo iglesias es de iu o de podemos

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, aseguró este viernes que “hay gente que ya no sabe si soy de Izquierda Unida o de Podemos” para añadir, a continuación, que “también le pasa a Pablo (Iglesias)”.

Así se expresó en un debate con estudiantes celebrado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en el que participaron Garzón, Pablo Iglesias (Podemos), Yolanda Díaz (En Marea) y Xavier Doménech (En Comú Podem).

El comentario fue aplaudido por los asistentes y, a continuación, el dirigente de IU precisó que este hecho “no es ningún perjuicio”. De hecho, se mostró orgulloso de la “incapacidad del votante de a pie para diferenciar entre los discursos” de las diferentes formaciones que conforman Unidos-Podemos.

Y es que gracias a la esta unión “ahora somos capaces de generar un foco de atención al resto de la izquierda en Europa”. Por tanto, el líder de IU se mostró partidario de “romper los marcos de ese patriotismo de partido”. Asimismo, dijo que él no tiene “un problema de identidad” porque “lo que soy es comunista y a partir de ahí todo lo demás está muy claro”.

En su intervención, Pablo Iglesias alabó a Garzón porque tuvo la “astucia suficiente para jugar un papel que va más allá de lo que los dirigentes históricos consiguieron”, en relación a la unión de IU con su partido. “Para construir el cambio político necesitamos diferentes piezas”, agregó.

No obstante, declaró que “Podemos tiene que estar unido para poder ser útil” y no se puede convertir “en una coalición de familias de partidos” porque de esta manera “estará incapacitado” para gobernar. “Si no somos útiles, no vamos a servir para lo que teníamos que servir”, sentenció.

