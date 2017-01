Leiva y Amaral, nuevas confirmaciones en el Sueños de Libertad de Ibiza

20/01/2017 - 14:04

El cantante Leiva y el grupo Amaral son algunas de las nuevas confirmaciones del evento Sueños de Libertad - Ibiza Festival, que tendrá lugar a finales de abril en la isla.

IBIZA, 20 (EUROPA PRESS)

Después de vender 15.000 entradas en el We Think Center de Madrid y completar el aforo del recinto, Leiva llegará a Ibiza para presentar su nuevo disco 'Monstruos'. Por su parte, Amaral ofrecerá en la primera jornada del festival un concierto acústico en el Cine Regio.

La organización también ha avanzado que Amparanoia es otra de las 'sorpresas' del evento. La banda regresa a los escenarios para celebrar los 20 años de la publicación de su primer disco 'El poder de Machín'.

El artista malagueño Zenet también volverá a los escenarios ibicencos para presentar su disco 'Si sucede, conviene'.

El festival contará además con el cantautor El Kanka y el dúo vasco Niña Coyote; Chico Tornado, que actuarán por primera vez en Ibiza.

La nota internacional la pondrá la banda californiana Fantastic Negrito, nominados a los Grammys 2017 como mejor álbum de blues contemporáneo por 'The Last Days of Oakland'.

El grupo que lidera Xavier Dphrepaulezz fue el encargado de telonear a Temple of the Dog durante la gira estadounidense del grupo para celebrar el 25 aniversario de la publicación del único álbum de la banda.

Artistas como Depedro, Miguel Campello, Statuas d Sal o Corizonas completan el cartel, según han recordado los organizadores.

El jueves 20 de abril el Cine Regio será el escenario elegido para arrancar esta nueva edición con tres conciertos en formato acústico.

Los días 21 y 22 de abril la organización trasladará el festival al paseo marítimo de la Playa de S'Arenal (Sant Antoni de Portmany).

Sueños de Libertad · Ibiza Festival es un proyecto cultural donde, además de música en directo, se podrá disfrutar de las obras de artistas locales e internacionales, de una zona gastronómica, una zona de market y área infantil.