PSOE-A urge al Gobierno central intervenir ante la subida "desorbitada" del precio de la luz

20/01/2017 - 14:47

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha exigido este viernes al Gobierno de Mariano Rajoy que intervenga ante la subida "desorbitada" del precio de la luz, así como garantizar que a ningún ciudadano se le corte el suministro porque no puedan pagar el recibo.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, tras reunirse la Comisión Ejecutiva Regional del partido, Cornejo ha defendido que ante esta situación, el Ejecutivo central debe investigar y actuar porque "está claro que algo ocurre con el precio de la luz y como Gobierno tiene la obligación de intervenir". Y además, ha sostenido que "en un país como España y en pleno siglo XXI es insostenible que se corte la luz a personas que no pueden pagar el recibido".

Así, ha insistido que, por un lado, el Gobierno de Rajoy tiene la obligación de intervenir ante unos precios que ha considerado "desorbitados" y cuando "no se explica la factura, no sabemos qué consumimos realmente ni qué pagamos" y que "está por encima de una subida que anuncia el ministro, que roza la indecencia y que no se pueden permitir".

Y por otro lado, Cornejo también ha defendido que se debe garantizar que a ningún ciudadano se le corte la luz porque no pueda pagarlo, sobretodo a las familias "que no tienen para poder pagar la luz".

Ha recordado que el PSOE ha presentado una proposición no de ley sobre este asunto en el Congreso, que espera que cuente con apoyo del resto de formaciones políticas y del PP, "para confirmar que el Gobierno se toma en serio este asunto actuando como Gobierno, interviniendo como Gobierno y cumplimiento con su obligación de gobierno".

CLÁUSULAS SUELO

De otro lado, el dirigente del PSOE-A ha criticado que el Gobierno no haya "cogido el toro por los cuernos" con las cláusulas suelo y ha indicado que los socialistas no van a convalidar el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, sino que se abstendrán en la votación.

Ha explicado que se permitirá, de acuerdo a lo que dice el decreto, que las entidades financieras "empiecen a comunicar a cada ciudadano qué cantidades se han cobrado de más con las cláusulas suelo y el mecanismo de devolución", al tiempo que ha recodado que los ciudadanos "siempre tendrán la puerta de los tribunales de justicia".