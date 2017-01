Cifuentes reafirma su compromiso de no subir impuestos de cara a la negociación de los presupuestos con C's

20/01/2017 - 14:53

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reafirmado este viernes su compromiso de no subir los impuestos, de cara a las negociaciones con Ciudadanos sobre los presupuestos de 2017.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"No hace falta que impongan ninguna línea roja, puesto que no subir impuestos es un compromiso que yo he asumido con todos los ciudadanos de Madrid y desde luego no lo voy a hacer", ha afirmado Cifuentes en declaraciones a los medios en Fitur, en alusión a las condiciones planteadas por Ciudadanos para aprobar los presupuestos.

En este sentido, ha reiterado el mensaje que ha transmitido en su intervención con motivo del Día de Madrid en la Feria Internacional del Turismo sobre que "no se va a imponer la tasa turística que están imponiendo otras comunidades autónomas".

"Nosotros pensamos que puede servir para parar el turismo, que es un elemento fundamental en la economía madrileña y, desde luego, si queremos convertirnos en una potencia mundial turística, que ya lo somos europea, tenemos que dar facilidades a los turistas para que vengan, no penalizar el turismo", ha señalado.

Por otro lado, ha rechazado que Madrid sea un paraíso fiscal, ya que "un paraíso fiscal se da cuando un territorio impone unas normas fiscales diferentes para las personas que no son residentes", y "eso en Madrid no ocurre".

"En Madrid las normas fiscales son iguales para todos, lo que sí que es Madrid es una comunidad autónoma donde a los ciudadanos no se les asfixia con impuestos como ocurre en otras comunidades autónomas", ha apuntado.

Según Cifuentes, "hay comunidades autónomas, sobre todo las que están gobernadas por la izquierda, que lo que deciden es aumentar de una manera descontrolada los gastos públicos de la administración y eso cómo lo pagan, subiendo los impuestos".

"Nosotros en la Comunidad de Madrid preferimos priorizar lo esencial, que son los servicios públicos, las políticas activas de creación de empleo y lo que hacemos es que los madrileños paguen menos impuestos; cómo lo conseguimos, reduciendo lo que no es imprescindible, reduciendo la administración, hemos reducido más de un 20 por ciento los altos cargos, los organismos, las empresas publicas, es decir, reducimos lo que no es esencial", ha explicado.

Cifuentes ha agregado que "habría que preguntar a los ciudadanos si prefieren vivir en un paraíso o en un infierno fiscal, que es lo que está ocurriendo en estos momentos en comunidades como Andalucía, por ejemplo, donde les tienen absolutamente asfixiados a impuestos a los andaluces".