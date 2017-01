Las historias oscuras de Marcel van Eeden llegan al CAC con '1525', una serie de dibujos inspirados en Málaga

El holandés Marcel van Eeden soñaba con ser escritor pero no confiaba en su talento y comenzó a pintar. Esa mezcla de ambas pasiones le ha convertido en uno de los artistas más reconocidos por sus dibujos. Ahora, llega al Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) con diversas series, entre ellas '1525', inspirada en Málaga, con la ciudad, la historia y tramas oscuras como telón de fondo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con el director del CAC Málaga, Fernando Francés --comisario de la muestra-- y el propio artista han presentado este viernes una exposición que reúne 256 dibujos divididos en siete series más cinco obras individuales que muestran las aventuras de Oswald Sollmann, Celia Coplestone y KathI Leisching.

Del 20 de enero al 26 de marzo los malagueños y visitantes podrán conocer la obra de Van Eeden, con dibujos realizados con lápiz, acuarelas y pasteles al óleo que narran historias misteriosas con personajes enigmáticos que viven diversas aventuras.

Entre ellas está la que da título a la muestra, '1525', compuesta por 22 dibujos pequeños y dos obras grandes, de cinco metros y que son las de mayores dimensiones creadas por el artista hasta el momento, que pretenden transportar al espectador a una Málaga llena de conspiraciones, casas encantadas, secretos y hasta recetas ocultas para envenenar.

Las obras grandes las ha realizado en la propia ciudad de Málaga porque su estudio es de pequeñas dimensiones y no caben. Representan dos vistas de la ciudad antes de 1925, una de calle Larios y otra de la plaza de la Marina con la Catedral al fondo.

LA TRAMA

La historia de esta serie, tal y como ha explicado el artista en rueda de prensa, comienza en la Alemania de 1525, concretamente en la denominada 'Revuelta de los campesinos alemanes', un levantamiento en que participaron también más de la mitad de los habitantes de Frankenhausen: burgueses, nobles, trabajadores y artesanos.

El viajero Oswald Sollmann, su principal protagonista, tiene un marcado perfil autobiográfico --suele aparecer en las ciudades que Marcel van Eeden ha visitado previamente--, es el director de su propio museo y coleccionista principalmente dibujos, sobre todo de Grünewald. Matthias Grünewald (s. XV - XVI) identificado en la obra de Van Eeden como 'Mathis', es un pintor renacentista que tendrá un papel primordial en la serie.

Según Van Eeden, esta revuelta acabó gracias al arzobispo de Maguncia Albrecht van Brandenburg, quien mandó construir la Catedral de La Haya además de encargar diversas obras para el interior de la misma a Grünewald. Al tiempo, el arzobispo comprobó que Indagine y Grünewald tramaban envenenarlo con una poción secreta, un veneno, cuya fórmula fue dibujada en la obra Christus am Kreuz del pintor.

Tras esto, recortaron el dibujo y escondieron la fórmula del veneno en una reliquia de latón que regalaron con motivo de la construcción de la nueva Catedral de Málaga. Descubierto y temiendo por su propia vida, Grünewald huyó a Frankfurt donde murió, según Van Eeden debido a la pandemia del 31 de agosto de 1525. La historia se retoma a octubre de 1921, cuando Sollmann visita la ciudad de Málaga y sin saber muy bien dónde había obtenido la información secreta, le compró la reliquia poseedora del antiguo veneno a Heredia.

Fernando Francés, director del CAC Málaga, ha destacado las aventuras que traslada Van Eeden y ha agradecido al artista su implicación en este proyecto. El alcalde ha considerado "un honor" recibir la obra del holandés en la ciudad.

"Los dibujos de Marcel van Eeden pueden considerarse como una especie de cuaderno existencialista. Y es que su obra no se detiene en una idea superficial, en una mezcla de lápiz con papel, Van Eeden es un narrador de la existencia", ha expuesto Francés, quien ha destacado el trabajo de este artista mezclando la historia iconográfica existente y anterior a la suya con aspectos "absolutamente inventados".

Nacido en La Haya en 1965, Van Eeden vive y trabaja actualmente entre Kerlsruhe, Zúrich y La Haya. Sus últimas muestras individuales han sido expuestas en Gemeentemuseum La Haya en 2014, Tel Aviv Museum of Art en 2014, Museum of Contemporary Art, Calgary en 2012, Mathildenhöhe Darmstadt en 2011 y Haus am Waldsee, Berlín en 2011.

Además, también ha participado en exposiciones colectivas en Martin-Gropius-Bau, Berlín en 2015 y 2011, Museo de Arte de la República, Bogotá en 2014, Stockholm Konsthall en 2014, Tate St. Ives en 2013, Museum Folkwang en 2012, y Kunsthalle Emden en 2011.