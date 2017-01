Antón Arias, único candidato por "sorpresa" a presidir la CEG, impulsado por A Coruña y sin consenso

20/01/2017 - 15:15

Pontevedra y Ourense critican que se proponga un aspirante a "última hora" y "se rompa el pacto" de que debía tener el aval de todos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)

El constructor coruñés Antón Arias Díaz-Eimil ha sido el único candidato que se ha presentado para concurrir al proceso electoral para presidir la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), que este viernes cerraba el plazo oficial de aspirantes. La elección del líder de la patronal gallega se votará en asamblea en Santiago el próximo viernes, 27 de enero.

De ello ha informado el secretario general en funciones de la CEG y líder provincial en Lugo, Jaime López, que ha apuntado que la candidatura de Antón Arias, que ha contado con el aval de la Confederación de Empresarios de A Coruña --donde el constructor es vicepresidente primero--, ha sido una "sorpresa" al presentarse a última hora, ya que hasta el jueves se barajaba la posibilidad de que no hubiese candidatos.

Preguntado sobre si es el aspirante de consenso que las vicepresidencias provinciales de la patronal habían acordado buscar, López ha reconocido que ese consenso se deberá ganar ahora "día a día", si bien ha avalado el "bagaje" de este candidato en el ámbito de las organizaciones empresariales.

"La candidatura nos coge por sorpresa a los que no la hemos impulsado, esta candidatura quien la conocerá perfectamente son los órganos de gobierno de la Confederación de Empresarios de A Coruña", ha apuntado un Jaime López que avanza que una persona "con este perfil" va a contar con el apoyo de los empresarios de Lugo --si bien matiza, que deberán reunir a sus órganos de gobierno para decidir si se ratifica ese respaldo--.

Si Arias no es proclamado por aclamación el próximo viernes deberá procederse a una votación en asamblea en la que primará la mayoría simple para decidir si es elegido o rechazado. Con todo, López considera que "no es deseable" que no se elija presidente el día 27, "una vez que una persona da un paso valiente para ponerse al frente de esta organización".

PERFIL

El coruñés Antón Arias Díaz-Eimil ha estado al frente de la de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña y ha formado parte de los órganos de gobierno de Federación Gallega de la Construcción y la Confederación Nacional de la Construcción. Entre otros cargos, ha sido consejero en Arias Hermanos Construcciones; Morteros y Hormigones del Noroeste (Myhnor) y Cantera de Montesalgueiro.

Licenciado en Sociología, Arias es miembro de la CEG, y cuenta con un "perfil muy negociador y un gran talante", que "puede ser una figura que identifique perfectamente al empresariado gallego", en palabras de Jaime López.

PONTEVEDRA Y OURENSE CRITICAN LA FALTA DE CONSENSO

Por su parte, las provincias de Ourense y Pontevedra se quejan de la "falta de consenso" sobre este candidato que opta a presidir la patronal gallega.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, ha querido diferenciar a la persona de la candidatura.

Así, ha valorado a Antón Arias como un figura con "experiencia" y "muy buen talante", pero remarca que "no es una candidatura de consenso", pues en la junta de vicepresidentes provinciales del pasado martes ni se puso sobre la mesa, ni fue avalado.

Además, Cebreiros incide en que "no puede ser de consenso" cuando "el presidente de Pontevedra y toda la provincia de Pontevedra se entera a la una menos dos minutos de quién va a ser candidato".

En la misma línea se ha expresado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de los empresarios de Ourense, José Manuel Pérez Canal, sobre esa "falta de consenso" del aspirante. "No sabíamos nada y nunca se habló de él", lamenta.

También censura Pérez Canal que "había un pacto" entre las provinciales para que no se presentasen candidaturas si no había una figura pactada, lo cual "se rompe". "No lo entendemos", apostilla.

Asimismo, llama la atención sobre que esta candidatura de "última hora conculca" el derecho de otras confederaciones provinciales a proponer candidatos propios.

Esta candidatura llega mientras los empresarios de Ourense y Pontevedra preveían que no hubiese candidatos oficiales. Se hablaba de la posibilidad de una modificación de estatutos y una presidencia rotatoria.

APOYO DE FONTENLA

Así, Antón Arias se presenta con el respaldo de los empresarios coruñeses que lidera Antonio Fontenla, histórico exdirigente de la CEG, y de los empresarios de Lugo, al frente de los que se encuentra Jaime López.

Jaime López se ha referido a la "misión" que tenía para "convencer" a Antonio Fontenla de que se presentase de nuevo como candidato para presidir la CEG, "ya que nadie en ese momento estaba dando un paso adelante". Sobre este extremo, ha explicado que su empeño "no fue el suficiente", pues Fontenla "nunca iba a dar ese paso" si "no era algo totalmente consensuado" entre las provinciales.

Sobre Fontenla, el secretario general de la CEG ha dicho: "Su actitud ha sido tan generosa de cara a la organización que ha dado un paso atrás, sabiendo que seguramente ganaría este proceso electoral, porque tenía apoyos suficientes, pero le puede más la organización y los intereses de la institución que, evidentemente, los intereses personales".

De tal forma, López define a Arias como alguien que puede ser un "referente privilegiado" para la patronal, mientras señala que la CEG "tiene que estar a la altura" de lo que los empresarios demandan, que "es seriedad".

"Siempre que una persona tenga ganas de trabajar por el consenso, por la unidad, y apoyar a lo que el empresariado gallego demanda de nosotros, creo que es importante que una persona se ponga al frente de esta organización", subraya López.

SITUACIÓN ECONÓMICA "VIABLE"

Asimismo, el secretario general de la patrona gallega ha informado de que la CEG "hoy es una organización totalmente viable desde el punto de vista económico" tras su proceso de reestructuración.

Así, se han tomado medidas de recorte de gasto, que eran "necesarias" y "no se habían tomado en los dos años anteriores", de forma que los costes brutos de la estructura de la CEG han disminuido "por debajo del 50 por ciento".

"Se han tomado las medidas oportunas y esta casa hoy es totalmente viable, tiene un patrimonio totalmente libre de cargas, con el apoyo de las entidades financieras", ha hecho hincapié Jaime López, de forma que la CEG "no tiene ningún problema de credibilidad ni de viabilidad".

Finalmente, preguntado sobre si va a seguir como secretario general de la CEG tras el proceso electoral, Jaime López ha insistido en que él está en ese cargo "en funciones" hasta el día 27, y a partir de ahí las decisiones que se adopten son "del nuevo presidente y de los órganos de gobierno".

PROCESO

Este proceso electoral llega después de que Antonio Diéter Moure dimitiese en octubre del pasado año como presidente, en un cargo que asumió en enero de 2016, ante el vacío de poder que dejó la salida del vigués José Manuel Fernández Alvariño, motivada a su vez por la oposición interna que tuvo que afrontar durante su mandato.

Moure Areán se alzó ganador en unas disputadas elecciones en las que se impuso por una decena de votos a su contrincante, el también ourensano José Manuel Pérez Canal.

En los nueve meses que estuvo al frente de la institución, Moure tuvo que afrontar las dificultades económicas de la CEG --al borde del concurso de acreedores por falta de liquidez-- y también con su división interna, con bloqueo a sus decisiones tanto desde Ourense, como desde Lugo y Pontevedra. A Coruña, con Antonio Fontenla --histórico rival de Fernández Alvariño--, fue en todo momento su principal valedor. Desde entonces, una junta con los líderes provinciales ha llevado la dirección de la patronal gallega.