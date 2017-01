La aprobación de las primarias de ciudadanos podría ser nula

La aprobación de las primarias que Ciudadanos tiene previsto celebrar la próxima semana para elegir a su presidente y a su Comité Ejecutivo podría ser nula al no haber alcanzado la mayoría requerida por los Estatutos de la formación.

La denuncia fue hecha pública este viernes por el grupo interno TranC´sparencia, que reclama la anulación de esas primarias y no descarta ir a los tribunales en caso de que la dirección no rectifique. Piden a los afiliados que, si se mantiene ese proceso, hagan un ejercicio masivo de abstención para no participar en algo que consideran contrario a los Estatutos.

Según esos Estatutos, es la Asamblea General la que elige al presidente y al Comité Ejecutivo. Sin embargo, según establece la disposición adicional primera, el Consejo General puede modificar los Estatutos siempre que sea por mayoría absoluta de sus miembros y posterior ratificación de la Asamblea.

En aplicación de esa disposición, el pasado 19 de noviembre la dirección sometió a votación una modificación estatutaria para que esa elección recaiga en los afiliados mediante primarias, para la posterior ratificación por la Asamblea. Esas son las primarias que se celebrarán, previsiblemente, la próxima semana, y en las que el único candidato asegurado por el momento es el actua presidente, Albert Rivera.

Según los Estatutos, el Consejo General está compuesto por al menos 65 miembros: 60 vocales elegidos por la Asamblea General, además del presidente, el secretario general y tres miembros más del Comité Ejecutivo elegidos por el propio Comité. Por tanto, la mayoría absoluta de ese órgano son al menos 33 votos. Sin embargo, según denuncian desde TranC´sparencia y consta en el acta de la reunión a la que tuvo acceso Servimedia, esa modificación se aprobó con 30 votos a favor y 13 en contra, por lo que sería contraria a los Estatutos.

Los portavoces de ese grupo hablan abiertamente de "vulneración flagrante" de los Estatutos y alertan de que seguir adelante provocaría la elección de un Comité Ejecutivo "interino" sobre el que pendería la "espada de Damocles" de que una sentencia judicial declare nula su elección. Apuntan, además, que si los votos se consideran suficientes porque los miembros del Consejo General son menos, también se habría incurrido en una violación de los Estatutos.

Desde la dirección de Ciudadanos no confirman el resultado detallado de esa votación y el respaldo obtenido respecto al número de miembros del Consejo General, y argumentan que el acta de la reunión no es pública y una vez aprobada queda custodiada por la Mesa del Consejo.

