Bonig dice que "la única armonización" que debe hacer Puig es "la de controlar las colocaciones en el Consell"

21/01/2017 - 12:56

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha apuntado este sábado que "la única armonización" que debe hacer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "es la de controlar las colocaciones de sus socios de Consell" ante los "casos flagrantes de enchufismo ante los que calla", ha indicado en un comunicado.

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Bonig se ha manifestado en estos términos después de que el jefe del Consell defendiera esta semana la "armonización fiscal" en España, respecto a lo que la 'popular' se ha mostrado en contra. Asimismo, ha criticado que el Consell "diga que lleva un año de estudios para acometer una reforma fiscal y al final la única reforma fiscal se la ha impuesto Podemos".

"Con Puig y Oltra los valencianos no hacen más que pagar impuestos y ver prohibidos sus derechos. Estamos ante un Consell moroso, que no paga y no tiene ni ideas ni gestión, que está agotado y solo demuestra fuerzas para castigar a los valencianos con una subida de 840 millones de euros en impuestos y para crear agencias donde colocar a familiares, amigos y afines", ha denunciado Bonig.

A su juicio, "la única armonización que debe hacer Puig es la de controlar las colocaciones de sus socios de Consell. Estamos asistiendo a casos flagrantes de enchufismo en apenas año y medio de Gobierno valenciano y el 'president' calla y gira la cabeza hacia otro lado", ha manifestado.

La 'popular' ha señalado que el Consell "cuenta con 2.000 millones de euros más que en 2015, pero no sabe gestionar y ha colocado a la Comunitat Valenciana a la cola en pagos y a la cola en ejecución presupuestaria".

Bonig ha recordado a Puig que tiene el apoyo del PPCV para lograr una nueva financiación para la Comunitat Valenciana. "Sabemos que es necesaria y somos leales y defendemos los intereses de los valencianos, pero si lo que pretende es que lo apoyemos también cuando se trata de castigar a los valencianos con subidas de impuestos está equivocado, ahí encontrará a un PPCV inflexible y de frente", ha concluido.