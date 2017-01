Patxi lópez reivindica el socialismo "de izquierdas" para definir una alternativa "valiente" ante el pp

Patxi López presentó este sábado su proyecto para la Secretaría General del PSOE reivindicando el socialismo "de izquierdas" para definir una alternativa "valiente" ante el PP, que considera debe incluir reformas progresistas a medio camino entre la "resignación" de quienes creen que no se puede hacer nada y "el asalto a los cielos" que busca Podemos.

Sin nombrar al partido que lidera Pablo Iglesias, López presentó su candidatura a liderar el PSOE en Portugalete (Vizcaya), la localidad en la que creció y en cuyas calles aprendió "lo que era ser socialista".

Su discurso estuvo plagado de referencias al camino que emprendió hace siete años y que le llevó a la Lehendakaritza. A pesar de que muchos decían que era "imposible", recordó, hubo un lehendakari socialista y Euskadi pasó de vivir "bajo la amenaza del terrorismo" a hacerlo "en paz y en libertad".

Con la misma "humildad" aspira ahora a la Secretaría General del PSOE y que le gustaría "que volviéramos a viajar juntos". "Aviso: no va a ser fácil", alertó, porque el proyecto socialdemócrata está en toda Europa "desorientado, buscando su sitio en el nuevo siglo" y crecen los movimientos populistas, xenófobos y racistas sin que exista "una alternativa clara que desde la izquierda sea capaz de frenar tanto despropósito".

López considera "urgente" recuperar un proyecto socialista capaz de hacer frente a los actuales desafíos y de responder a millones de ciudadanos que buscan identificarse con un proyecto que consideren "imprescindible".

"NADIE NOS VA A ESCUCHAR"

El problema "añadido" del socialismo español, precisó el exlehendakari, es que ha estado "demasiado tiempo" dando la imagen de que se centra en enfrentamientos de unos compañeros contra otros. Si siguen empeñados en esas discusiones internas, alertó, "nadie nos va a escuchar".

Subrayó que los socialistas "hemos vivido tiempos más duros que los actuales y siempre hemos sabido comenzar de nuevo", y aseguró que él se propone hacerlo con dos objetivos esenciales: reconstruir el partido y modernizar su proyecto.

En el primer caso, se mostró decidido a que el PSOE vuelva a ser un partido "fuerte y unido" en el que se trabaje "codo con codo" y en el que cada militante suma en un proyecto común. "Nadie por sí solo va a poder hacer la tarea de reconstruir este partido", por lo que pidió emprenderla "entre todos, y juntos".

Frente a quienes creen que podría retirar su candidatura en función de lo que ocurra en las próximas semanas antes de las primarias, López aseguró que irá "hasta el final" porque cree que los militantes tienen el derecho de "elegir entre diferentes opciones". Se mostró convencido de que habrá más candidaturas y pidió que cuando ocurra todos se comporten "como verdaderos socialistas" que defienden sus ideas de forma clara e incluso "apasionada" pero con "espíritu pausado".

"DEMOS UNA LECCIÓN"

La confrontación de ideas, advirtió, no puede convertirse "en una batalla fratricida", porque los socialistas ya tienen "adversarios suficientes fuera" que no dudarán en utilizar el proceso de primarias "para atacarnos". "Demos una lección de democracia a todo el país", dijo a la militancia y a los cuadros del partido.

En cuanto al reto de renovar el partido, López denunció que una parte de la izquierda ha decidido "entrar en el juego" liberal de hacer frente a la globalización reduciendo salarios, recortando derechos, bajando impuestos a grandes corporaciones y creando con todo ello sociedades más desiguales y más injustas.

En ese punto, renegó expresamente de quienes dicen "que las normas son así y no se puede hacer nada contra ellas", y afirmó su apuesta por una izquierda "valiente, transformadora, que recupere el gobierno de la política sobre la economía". Para la derecha, sintetizó, Europa tiene que ajustar su democracia a las reglas del juego de una economía que en muchas ocasiones está en manos de "especuladores sin alma", pero la apuesta del PSOE debe ser "ajustar la economía a las reglas de la política y de la democracia".

El debate, concluyó López, es si la izquierda tiene que "conformarse con poner parches en las heridas que provoca la derecha" o se atreve a defender con valentía un nuevo modelo social y económico; si se limita a "quejarse permanentemente" o defiende una alternativa "con toda claridad y toda contundencia".

Dejó claro que no es un "izquierdista peligroso", pero sí es "de izquierdas", y cree, como Max Weber, que "no se consigue lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez". "Entre el asalto a los cielos y la resignación", añadió, hay una vía "progresista" que no puede ser "inocua y a veces indistinguible" de otras sino que tiene que basarse en principios propios.

Esos principios, en su opinión, tienen que ser los tradicionales del PSOE, libertad, igualdad y justicia social pero adaptando el proyecto a los nuevos tiempos, combinando coherencia y valentía. Se declaró dispuesto a materializar ese proyecto "sin dramatismo" y pidió, como hace siete años, "hacerlo juntos".

