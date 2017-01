PSOE pide al PP que realice los accesos al Chare de Lepe porque está "perjudicando a cerca de 90.000 usuarios"

21/01/2017 - 15:44

El PSOE de Huelva ha manifestado que seguirá "batallando" para que el PP "cumpla de una vez por todas" y realice los accesos al Centro Hospitalario de Alta Resolución de la Costa (Chare) ubicado en Lepe, además del servicio de luz, agua y saneamiento, "porque con su actitud y su irresponsabilidad está perjudicando a cerca de 90.000 ciudadanos de la Costa".

HUELVA, 21 (EUROPA PRESS)

Según informa la formación socialista en una nota, el parlamentario andaluz y vocal en la Comisión de Salud, Diego Ferrera, ha manifestado esta intenciones a la Asociación de Usuarios y Pacientes de la Sanidad Pública de Huelva, durante la reunión que han mantenido con representantes de la misma, y en la que también ha estado presente la parlamentaria andaluza Manuela Serrano.

Todos han coincidido en "la importancia de seguir trabajando por un sistema sanitario público y de calidad". Por ello, Ferrera ha subrayado la labor que esta asociación está realizando en favor de la sanidad pública de Huelva, pues "es fundamental que los ciudadanos la defiendan".

En esta línea, el parlamentario onubense ha destacado "la apuesta de la Junta en materia sanitaria con avances muy importantes", incidiendo en que uno de cada tres euros de los presupuestos andaluces para 2017 se destina a sanidad, lo que ha supuesto "un incremento de casi 500 millones de euros para nuestra comunidad autónoma y en ella se va a seguir trabajando y poniendo todo el esfuerzo".

Por eso, Ferrera ha manifestado que reuniones de este tipo son "necesarias" para seguir recogiendo las demandas y avanzando en esta materia. Así, "es fundamental escuchar y atender sus reivindicaciones, entre las que se encuentran la apertura del Chare de la Costa".

En este sentido, el parlamentario andaluz ha incidido en que "no es normal que esta provincia cuente con un hospital público totalmente terminado por parte de la Junta y que no pueda abrirse ni acceder a él porque no haya agua ni luz, ni estén hechos los accesos". Por ello, "desde el Partido Socialista se va a seguir exigiendo que se ponga fin a este bloqueo por parte del PP en el Ayuntamiento de Lepe y en el Gobierno central", ha continuado.

En esta línea, Ferrera ha informado que desde el Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, se han elevado preguntas y peticiones para que el Gobierno central diga cómo está el expediente de los accesos, "comprometidos en marzo de 2016 por el Ministerio Fomento y ratificado por el ministro actual, y del que no se sabe nada ni se ha actuado". De este modo, "es lamentable el daño que el PP está causando a los habitantes de los municipios adscritos al Chare", ha apostillado.

Por todo ello, ha emplazado al presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, a que "si tanto defiende la sanidad pública, que empiece dando ejemplo, porque es el máximo responsable de que los ciudadanos de la Costa no puedan acceder a este hospital público de la Junta".