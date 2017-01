Llach (JxSí): "Si no se aprobasen los Presupuestos, yo me voy"

21/01/2017 - 17:48

El cantautor y diputado de JxSí Lluís Llach ha asegurado que renunciará a su escaño en el Parlament si no prospera la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, que están negociando su grupo y la CUP: "Si no se aprobasen los Presupuestos, yo me voy".

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

"A la gente que desde cualquier ámbito ideológico han dado su confianza a 72 diputados para que hagan este trabajo no se la puede tratar así", ha valorado en una entrevista de Catalunya Ràdio emitida este sábado y recogida por Europa Press en la que ha apelado a la responsabilidad de ambas partes.

Para Llach, "no hay continuidad posible" del proceso independentista si no se aprueban los Presupuestos y ha rechazado tratar la negociación como un chantaje.

"Todos estamos chantajeados por un mismo objetivo que es hacer la independencia", ha afirmado, y ha sostenido que en septiembre se realizará un referéndum sobre la independencia, como prevé el Govern.

Preguntado sobre la presidencia de Carles Puigdemont y su renuncia a repetir en el cargo, ha considerado que la intención del presidente catalán es difícil para el PDeCAT porque, de materializarse, habrá tenido un liderazgo muy breve, pero ha elogiado que ello denota que Puigdemont cumplirá con su cometido: "No está calentando un sillón sino que está aquí para hacer su trabajo".