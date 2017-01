Taboada exige al PP que rinda cuentas por los "pufos al municipio", entre ellos el spa del Naranco

21/01/2017 - 18:21

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Tabaoda, ha criticado este sábado la "nefasta" gestión de los gobiernos del Partido Popular que, ha asegurado, bajo el lema de "Pasión por Oviedo", dejaron en el Ayuntamiento de Oviedo una deuda de cien millones de euros.

OVIEDO, 21 (EUROPA PRESS)

"La pasión por Oviedo del señor Caunedo y de Gabino de Lorenzo ha llevado al Ayuntamiento de Oviedo a hacer aguas", señaló, en alusión a la última sentencia judicial que el Ayuntamiento de Oviedo debe hacer frente, la de las "ruinosas" instalaciones proyectadas por el PP en Ciudad Naranco.

Así, Taboada ha indicado que "el presunto spa que iban a hacer para los vecinos y vecinas de Ciudad Naranco les llega ahora a ellos en forma de pufo de más de tres millones de euros.

En este sentido ha anunciado que los servicios jurídicos municipales están analizando el fallo judicial para determinar si es viable recurrirlo. "Queda por determinar los daños y perjuicios al Ayuntamiento de Oviedo, no solo por no haber hecho la edificación, sino por lo que supone tener una instalación de esas características en obras y no haber podido lleva a cabo un servicio público ciudadano para el barrio de Ciudad Naranco. Nosotros defendemos que no hay que abonar ninguna cuantía por esa edificación", ha asegurado.

Para Taboada la fallida red de spas cacareada por el PP y sus consecuencias económicas para las arcas municipales "son un ejemplo más de la gestión nefasta del PP, que nos ha llevado a una deuda de cien millones de euros".