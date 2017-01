Ledesma recibe apoyo de vecinos y dice que el miércoles "no va a ser el día que prospere la moción de censura"

21/01/2017 - 19:56

Vecinos del municipio malagueño de Alhaurín el Grande se han concentrado este sábado en la plaza Baja después de la carta enviada por la alcaldesa, Antonia Ledesma, de Por Alhaurín, para rechazar la moción de censura presentada por toda la oposición y que se debatirá en pleno el próximo miércoles. Ese día, según la regidora, "no va a prosperar la moción".

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

Con una pancarta con el lema 'No a la moción de censura. Toñi Ledesma, nuestra alcaldesa', la regidora ha intervenido y se ha mostrado "muy contenta" por la respuesta de los vecinos ante su llamamiento.

En declaraciones a Europa Press, Ledesma ha recalcado que "es incomprensible para ellos esta moción". "No tiene sentido que el partido más votado, que es el que está gobernando, salga del Gobierno cuando la situación del municipio está totalmente normalizada", ha apostillado.

Ledesma envió una carta a los vecinos de la localidad explicando la situación actual, tras la moción de censura presentada por toda la oposición, incluido el PP local, "y pidiendo su apoyo en estos momentos".

Ha destacado también que los firmantes de la moción de censura, presentada por toda la oposición, incluido el PP local a cuya portavoz, María Francisca Fernández, Ledesma ha calificado de "tránsfuga"; aún "no hayan dado ningún tipo de explicación".

Aunque la moción de censura es una herramienta "lícita", ha dicho Ledesma, recordando que ella misma llegó en el año 2000 al equipo de gobierno tras la presentación de una, la que se debatirá el miércoles "no está justificada, no hay motivos".

Es más, para la alcaldesa, han sido "los 16 años de mejor progreso para Alhaurín el Grande", criticando que "no se respete la voluntad de los vecinos, que están preocupados".

Cuestionada por las críticas de la oposición y de que justifiquen esta moción para iniciar una etapa de regeneración política alejada de la corrupción, Ledesma ha incidido en que lleva 16 años en el equipo de gobierno "y jamás he estado imputada ni tengo ninguna denuncia", lamentando que Alhaurín el Grande "por desgracia ha vivido un proceso judicial bastante triste y hemos sido mirados con lupa".

A su juicio, el PSOE "no debería hablar precisamente de regeneración política", criticando al secretario de Política Institucional del PSOE andaluz y portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo.

La regidora, acompañada por los ediles de su equipo de gobierno, ha defendido, que "no hay motivo" para esta moción de censura, que ya calificó de "deshonesta" y que va "contra los intereses y la voluntad del pueblo". Sí ha incidido en que el miércoles "no creo que prospere la moción de censura; otro día no sé, pero el miércoles 25, no".