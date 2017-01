Catalunya registró 16 delitos contra el tráfico al día en las carreteras en 2016

22/01/2017 - 9:45

Los Mossos realizaron 514 detenciones por delitos contra la seguridad vial

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra han contabilizado en 2016 un total de 5.782 delitos contra la seguridad del tráfico, por lo que se cometen de media 16 delitos al día, más de la mitad por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, aunque la tendencia en estos delitos es "a la baja".

En una entrevista de Europa Press, el comisario jefe de la Comisaría General de Movilidad de los Mossos, Miquel Esquius, ha explicado que el pasado año realizaron un total de 514 detenciones por delitos contra la seguridad del tráfico en 2016 en las carreteras catalanas, 30 más que el año anterior, cuando fueron 484, ha explicado

El comisario ha explicado que otro capítulo importante son los delitos por conducir sin haber obtenido el carné, con el permiso sin puntos o bien retirado judicialmente, unas tipologías que van en aumento porque a medida que han pasado los años desde la implantación del carné por puntos, hay más gente que ha podido alcanzar el total de pérdida de puntos por infracciones: "Es normal que al cabo de unos años esta tipología vaya 'in crescendo'".

La evolución de esta tipología delictiva es bastante "estable", según Esquius, ya que en 2015 se registraron un total de 5.566 delitos de tráfico en las carreteras de Catalunya, y el año anterior, 5.565.

"Estamos en niveles muy similares de un año para otro, no vemos una punta que nos preocupe de manera especial, aunque nos gustaría hacer incidencia en que bajaran estos hechos", ha valorado.

En cuanto a los casos de conductores que causan un accidente y huyen, ha asegurado que casi el 100% de veces los Mossos dan con el fugado y ha advertido de que "muy difícilmente en un accidente de tráfico no quedan suficientes indicios para saber con una investigación quién era el culpable".

Respecto a la huida de controles policiales y atropello de agentes de tráfico de los Mossos en controles, no han detectado un incremento de casos de personas que se saltan un alto en un control, pese a que ahora, con el nivel 4 de alerta terrorista y el plan operativo antiterrorista hay más controles: "No hemos observado un punto más de no respetar el alto de un mosso, aunque hay más controles".

CONTROLES

Esquius ha indicado que en los controles de alcoholemia lo normal es hacer la prueba a todos los conductores que pasan por la vía, aunque siempre en función de la movilidad, mientras que en el caso del drogotest, al ser más caro, se practica a las personas de las que se tienen indicios, cuando ha dado negativo al alcoholímetro.

Así, estadísticamente, en torno a un 4% de los conductores dan positivo al control de alcoholemia, y en el caso del drogotest puede situarse en un 70%, mientras que si se analiza a los conductores fallecidos en accidente de tráfico este porcentaje positivo escala hasta el 30%, lo que para el comisario "explica el éxito de apartar a los conductores con alcoholemias positivas", ya que el alcohol tiene mucha incidencia en la siniestralidad.