El PPCV estudiará acciones legales contra el decreto de conciertos educativos "si vulnera preceptos constitucionales"

22/01/2017 - 13:12

La vicesecretaria de Política Social del PPCV, Maria José Català, ha anunciado que la formación estudiará emprender acciones legales contra el decreto que regula los conciertos educativos aprobado por el Consell y contra el proceso de acceso y renovación de conciertos posterior "si vulneran los preceptos constitucionales, la Ley Orgánica de Mejora de Calidad de la Enseñanza, o el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos".

VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Català ha señalado en un comunicado que reunirá esta semana a su equipo jurídico para analizar tanto el texto del nuevo decreto como el proceso general de acceso y renovación de conciertos que se seguirá posteriormente. A su juicio, el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, "ha abierto una guerra que perderá en los tribunales".

"Lo lamentable es que por el camino hará daño a muchas personas. Nosotros vamos a dar la cara por las familias y por la libertad siempre", ha incidido, al tiempo que ha apuntado que los nuevos criterios de renovación y acceso a conciertos "no resisten un análisis de legalidad".

La también portavoz adjunta del PP en las Corts ha afirmado que "la jurisprudencia sobre el tema ha establecido de forma expresa que los centros privados concertados poseen la garantía institucional constitucionalmente expresada y legalmente reconocida y la existencia o no de plazas en la educación pública no puede condicionar la existencia o no de concierto", ha dicho.

"LA LIBERTAD DE ELECCIÓN ESTÁ BLINDADA"

Por otro lado, Catalá ha subrayado que la LOMCE otorgó a la demanda social la protección de una ley orgánica, de modo que la libertad de elección de las familias está blindada.

"Con Compromís volvemos a la educación de los años 80, cuando los conciertos educativos eran subsidiarios de una educación pública que necesitó de la escuela concertada para prestar un servicio de calidad y equitativo", ha opinado.

A su juicio, la coalición "olvida que la educación ha cambiado mucho, las familias han querido ser protagonistas de la educación de sus hijos, los ciudadanos han sido empoderados y quieren elegir", ha insistido.

Según Català, la jurisprudencia reconoce expresamente que el principio de subsidiariedad que inspiró la aparición de los conciertos educativos no es aplicable ni al contexto actual ni a la normativa vigente, "que protege y ampara la red concertada y los derechos de las familias a elegir", ha defendido.

"DAÑO A MUCHAS PERSONAS"

La dirigente 'popular' ha señalado que es "incoherente hablar de innovación, de autonomía de centros, de proyectos pedagógicos conformados por una comunidad educativa que incluye a las familias, y por otro lado, dar un portazo a la libertad de elección".

"Hay jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre la eliminación de conciertos en Formación Profesional", ha añadido, antes de destacar que "Marzá sabe que perderá esta batalla y le es indiferente hacer daño por el camino a muchas personas".

Català ha asegurado que el PPCV "estará con las familias y con los docentes". "Desde el PPCV pelearemos con las familias, no consentiremos este retroceso, no le permitiremos que derribe con su ideología los sueños de muchas personas", ha añadido.