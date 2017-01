Moragues apunta que "las administraciones" deben "arrimar el hombro" y ser "conscientes" de sus competencias

22/01/2017 - 14:00

El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha apuntado este domingo, preguntado por el temporal, que "todas las administraciones públicas" deben "arrimar el hombro" y "ser muy conscientes de qué parte de la emergencia es competencia de cada una de las administraciones públicas".

VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Moragues se ha manifestado en estos términos al ser preguntado por el temporal tras asistir a las celebraciones con motivo de la festividad de San Vicente Mártir, patrón de la ciudad de Valencia.

"Cuando pasa una emergencia, todas las administraciones públicas lo que debemos hacer es arrimar el hombro y poner todo lo que esté en nuestra parte, y también ser muy conscientes de qué parte de la emergencia es competencia de cada una de las administraciones públicas", ha destacado el delegado, quien ha apuntado que carreteras como la A-3, la A-31 y la A-35, son competencia del Estado, y en ellas se solicitó la colaboración "al resto de administraciones públicas".

En esta línea, ha agregado que las carreteras autonómicas cortadas por el temporal son "competencia" de la Generalitat, así como "cuando hay emergencias en forma de pueblos aislados, pueblos sin luz, emergencias múltiples que surgen, como por ejemplo del Hospital Requena --que ha quedado sin suministro eléctrico--".

"Eso es competencia de la Generalitat Valenciana y ahí nosotros (el Gobierno) lo que debemos hacer es colaborar, apoyar y ayudar a través de todos los servicios de la Administración General del Estado, que es lo que hemos estado haciendo, a través, principalmente de la Guardia Civil", ha subrayado.

SITUACIÓN EN LA CASBAH

Respecto a la situación en la urbanización La Casbah en El Saler (Valencia), donde se ha derrumbado parte de un muro que la separa de la playa, Moragues ha indicado que los propietarios de las casas "pagan sus impuestos municipales y deben de recibir unos servicios a cambio, y entre esos servicios está la conservación y mantenimiento de la red viaria, es decir, del callejero de la urbanización".

La competencia del Gobierno central en esta zona, ha dicho, se limita a la zona de costa y playa, "y para eso hemos actuado", ha dicho.

"En el primer Consejo de Ministros después del temporal de diciembre, se declaró zona gravemente afectada por emergencia la Comunitat y el 9 de enero, una vez evaluado y cuantificado, se decretó obras de emergencia por 5,2 millones de euros y de ellos, 2 millones de euros son en la provincia de Valencia, y ahí estará la playa del Saler, la Casbah y otras zonas de la provincia", ha continuado.

"CUMPLIMOS NUESTRA PARTE"

En este sentido, ha defendido que el Ejecutivo ha cumplido su parte y "lo que queremos es que las otras Administraciones Públicas también tienen que cumplir su parte". Así, ha pedido al Ayuntamiento de Valencia que no se ponga "de perfil" ni se desentienda. "No puede pensar que 'eso no va conmigo' y no puede estar siempre pidiendo que absolutamente todo sea competencia del Estado, o sea competencia municipal, lo arregle el Gobierno de España", ha remarcado.

Moragues ha manifestado que espera que la situación "vuelva a la normalidad pronto" y ha puesto en valor el trabajo realizado por la Guardia Civil y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia que han trabajado durante el temporal.