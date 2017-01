Englishcafe Murcia pone este lunes en escena con profesores y alumnos una obra de micro-teatro en inglés

22/01/2017 - 14:59

'Pink Pink-Scenes from an Englishcafe' que, traducido al castellano, sería algo así como 'Rosa Rosa-Escenas de un Englishcafe', es el título de la micro pieza de teatro que este lunes profesores y alumnos de la empresa de clases de conversación de inglés Englishcafe pondrán en escena, a partir de las 21.30 horas, en el café Zalacaín de Murcia, dentro del ciclo de los 'Lunes literarios'.

MURCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Será, como indica el subtítulo de la pieza teatral en su versión en inglés "a play about Love, Apricots and Pirates! about Spiritual Awakening & the colour Light Pink", una obra sobre amor, albaricoques y piratas, sobre el despertar espiritual y el color rosa claro. Desde la empresa aseguran que "habrá una dramatización cómica de uno de los textos teatrales escritos por nuestro profesor y dramaturgo favorito, Tadzio Rayner".

Por supuesto, la lectura será en inglés pero comprensible para todos los públicos ya que la micro pieza de teatro está escrita para un nivel de comprensión medio. La obra será interpretada por el propio Tadzio junto a parte del alumnado de Englishcafe.

Además, todo el que asista al evento podrá llevarse una copia de la obra en la versión inglesa y también traducida al castellano, ya que habrá impresiones para los asistentes a este evento con el que se persigue acercar de una manera diferente al inglés a todos los públicos. Habrá también algún momento para la música y, quizá, aseguran desde Englishcafe Murcia, otras sorpresas.

EL MÉTODO ENGLISHCAFÉ La metodología singular de aprendizaje que propone Englishcafe consiste en clases centradas 100% en conversación, impartidas por un profesor nativo titulado y especializado en el "speaking" y en las que además se complementa esa formación con nociones de gramática, vocabulario, phrasal verbs, idioms.

"Nuestro objetivo es mejorar la parte del idioma que suele costarnos más, según varios estudios, a los murcianos: hablar y entender el inglés", explica Álvaro Pintado, responsable de atención al alumno en Englishcafe. Sus clases están organizadas por niveles de aprendizaje: beginner, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate y advanced, de modo que los alumnos están integrados en un grupo de un nivel similar al suyo, al mismo tiempo que el profesor estructura la clase en función de necesidades y objetivos concretos.

Otra de las claves de su sistema de clases, que son un día a la semana y tienen una duración de 2 horas, es que los grupos son reducidos, y solo admiten un máximo de 5 alumnos por clase.

Y es que, Englishcafe cuenta en su plantilla con cuatro profesores nativos titulados. La mayoría de ellos norteamericanos, pero también un británico. "Se trata de profesores que, además del valor añadido de ser nativos y titulados, están especializados en dinamizar y dirigir una clase centrada en la conversación para que el ritmo de aprendizaje nunca se detenga. Todos nuestros "teachers" están formados y especializados en este campo", señala Alfredo Benito, Social Media Manager de Englishcafe.