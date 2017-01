Los americanos Xiu Xiu ponen su banda sonora en directo a la película 'Bajo los cerezos en flor'

22/01/2017 - 16:24

El grupo californiano Xiu Xiu interpretará en directo la banda sonora que ha creado para la película Bajo los cerezos en flor (Sakura no mori no mankai no shita) de Masahiro Shinoda, en un concierto-proyección que tendrá lugar el próximo domingo 12 de febrero, a las 20:00 horas, en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, en el marco de la muestra "BS(O) en vivo" de Laboral Cineteca.

La película Under the blossoming cherry trees (1975), de Masahiro Shinoda, es una obra de culto repleta de violencia surrealista, de locura impulsada por los sueños y de una manipulación sexual salvaje, y sin embargo a pesar de todo ello, es un film de una belleza notable.

En Bajo los cerezos en flor, una adaptación del clásico de la literatura japonesa En el bosque, bajo los cerezos en flor de Ango Sakaguchi, Shinoda cuenta la historia de una bella mujer de ciudad que es raptada por un sanguinario bandido que se enamora perdidamente de ella. Tras el rapto, el malhechor se convertirá en víctima de los descabellados deseos de su nueva mujer.

Xiu Xiu llega a la Laboral en formato dúo para interpretar su visión sonora para Bajo los cerezos en flor y lo hará utilizando distintos elementos como gongs, platos, campanas, percusiones variadas y electrónica. Toru Takemitsu, compositor de la banda sonora original, ha sido una profunda influencia en la música de los californianos. Durante la proyección, en la que se usará también el sonido original de la cinta japonesa y cuyos diálogos estarán subtitulados al castellano, se podrá percibir el choque entre el original y esta nueva composición, llevando a los límites la confrontación y el desasosiego.