La reina Isabel II nombra al director del CAC Málaga miembro de la Orden del Imperio Británico

22/01/2017 - 17:41

El director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga), Fernando Francés, ha sido nombrado por la reina Isabel II miembro de la Orden del Imperio Británico "por los servicios al arte británico prestados en España".

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

La monarca británica selecciona a los distinguidos de este orden por consejo del primer ministro y de otros ministros, quienes a su vez reciben recomendaciones de parte de sus respectivas oficinas y del público en general. En breve se realizará una ceremonia de imposición de la medalla de la Orden, por parte del embajador del Reino Unido en España.

La Excelentísima Orden del Imperio Británico --'The Most Excellent Order of the British Empire', título original en inglés-- es una orden de caballería fundada en 1917 por el rey Jorge V. Se desglosa en cinco clases para cada una de sus dos divisiones, tanto civil y militar. Caballero gran cruz o dama gran cruz de la Orden del Imperio Británico (GBE); caballero comendador (KBE), o dama comendadora de la Orden del Imperio Británico (DBE); comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE); oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE); y Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), esta última concedida a Francés y destinada a los ciudadanos no británicos.

Entre los miembros de la Orden Británica se encuentran, entre otros, Paul McCartney (1965) John Lennon (1965), Elizabeth Taylor (1999), Bill Gates (2005) y Bono (2007).

Entre los españoles con esta distinción, se encuentran monarcas como Juan Carlos I, Felipe II, Fernando VII, Alfonso XII; artistas como Plácido Domingo; el periodista Íñigo Gurruchaga; la directora del Banco Santander, Ana Botín; o la directora artística del Ballet Nacional Inglés, Tamara Rojo.

Francés (Torrelavega, 1961) ha comisariado u organizado las exposiciones individuales en el CAC Málaga a diferentes artistas británicos como Tony Cragg, Hannah Collings, Jane Simpson, Liam Quillick, Anish Kapoor, Julian Opie, D'Face, entre otros. Asimismo, el próximo mes de marzo presentará la primera exposición en España de uno de los referentes actuales, Peter Doig, quién se sitúa entre los cinco primeros artistas vivos que ha alcanzado un mayor precio en una obra subastada, según el último top 100 realizado por ArtPrice.