C-LM pedirá responsabilidades a compañías eléctricas por el hecho de que aún haya ciudadanos sin luz

23/01/2017 - 9:49

La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, que ha lamentado que una vez pasado el fin de semana aún haya pueblos en la región que continúen sin suministro eléctrico como consecuencia de la intensa nevada que el pasado jueves afectaba a las provincias de Albacete y Cuenca, ha dicho que van a pedir una "investigación y responsabilidades" a las compañías suministradoras.

TOLEDO, 23 (EUROPA PRESS)

"No entendemos que pasado el fin de semana haya pueblos que aún no tengan suministro. Por eso hemos anunciado pedir esa investigación y pedir responsabilidad de que en estos días de tanto frío haya tantos ciudadanos sin luz. No es de recibo", ha defendido la titular regional de Fomento en una entrevista en 'Castilla-La Mancha despierta' de Castilla-La Mancha Media, que ha recogido Europa Press.

En este marco, la consejera ha defendido la "buena" gestión y coordinación llevada a cabo por el Ejecutivo regional frente a la nevada y ha asegurado que, desde el primer momento, el Gobierno regional despejó el acceso al Hospital de Almansa y escoltó a los operarios de las compañías eléctricas para que pudieran llegar a los lugares afectados por los cortes y restablecieran el suministro.